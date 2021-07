Pronostic Omonia Nicosie Dinamo Zagreb : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le Dynamo Zagreb finit le travail face à Omonia

Champion national devant l'Apollon Limassol, Omonia dispute les barrages pour participer à la prochaine ligue des Champions. Les Chypriotes n'ont pas été gâtés par le tirage puisqu'ils affrontent une formation du Dynamo Zagreb, habituée à jouer l'Europe. Lors du match aller, Omonia s'est incliné en Croatie (2-0) et se retrouve au pied du mur avant cette manche retour. Les partenaires d'Eric Bauthéac n'ont pas démérité mais comptent un retard important de deux buts. De plus, les Chypriotes sont sous la menace d'un but croate qui pourrait compliquer leur rencontre. Le match aller en Croatie était seulement la seconde rencontre officielle disputée par le club chypriote depuis la reprise. Pour son premier match, Omonia s'était imposé lors de la Super Coupe de Chypre face à Anorthosis (1-1, victoire aux tirs aux buts). Les joueurs importants de cette équipe sont les Slovaques Hubocan, Duris et Scepovic, ainsi que le français Eric Bauthéac.

En face, le Dynamo Zagreb a fait un grand pas vers la qualification en s'imposant avec une avance de deux buts. De plus, la formation croate n'en a pas encaissé et se trouve dans une position extrêmement favorable lors de cette manche retour. Le milieu de terrain, Lovro Majer a été déterminant dans le succès de son équipe lors du match aller en ouvrant le score et en offrant le second à son coéquipier Kristijan Jakic. Le Dynamo dispose d'un effectif intéressant avec les internationaux croates que sont Livakovic, Orsic et Petkovic, mais aussi l'attaquant suisse Gavranovic, qui a causé des dégâts dans la défense française lors de l'Euro. Défensivement, le Dynamo s'appuie sur l'ancien stéphanois Théophile-Catherine, très bon au sein de la charnière croate. Au contraire d'Omonia, la formation de Zagreb a plusieurs matchs dans les jambes puisqu'elle a déjà affronté Valur (5-2 en cumulé) au tour précédent mais a aussi disputé deux journées de championnat. Surpris par le Slavan Belupo lors de la 1ière journée, le Dynamo s'est repris le week-end dernier en surclassant Dragovoljac (4-0) avec notamment un doublé de Majer et un but de Gavranovic. Pour ce match retour, le Dynamo Zagreb, en jambes, devrait profiter des risques pris par Omonia pour s'imposer dans cette rencontre.