Pronostic OM Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rebond attendu de l'OM face à Troyes

Bien parti dans cette nouvelle saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille semblait se présenter comme le rival principal du PSG. Mais voilà, depuis quelques semaines, le club phocéen plafonne, accumulant les matchs nuls. En effet, lors des 8 dernières journées de Ligue disputées, les hommes de Sampaoli ne se sont imposées qu'à deux reprises. Ce bilan est insuffisant pour prétendre à une place sur le podium. L'OM, grâce à son bon départ, est cependant toujours dans le jeu pour les places de la Ligue des Champions, puisqu'il ne compte que 3 points de retard sur Nice, 2. De plus, les Marseillais ont une rencontre en retard à disputer puisque le choc tant attendu face à Lyon dimanche dernier s'est arrêté après 4 minutes et le geste stupide d'un supporter lyonnais. Marseille a confirmé qu'il était dans un passage compliqué en s'inclinant sur la pelouse de Galatasaray en Europa League (4-2), qui a mis fin à ses espoirs de qualification. La seule satisfaction de la soirée est venue du buteur polonais Milik, auteur d'un doublé.

De son côté, Troyes a remporté la Ligue 2 la saison passée en dominant Clermont et Toulouse. La formation troyenne a pour objectif de se maintenir en Ligue 1. Actuellement, l'ESTAC se trouve à la 17place avec le même nombre de points que le 1relégable, Clermont. Les hommes de Battles avaient réussi une jolie série de résultats avec deux succès consécutifs face à Nice et Reims, pour un nul face à Rennes. En revanche, les Troyens ont été lourdement battus à Lens (4-0) avant la trêve. Le week-end dernier, le club troyen disputait une rencontre importante dans le cadre du maintien face à l'AS Saint-Etienne. Hors sujet, les hommes de Batlles se sont inclinés face aux Verts et ont relancé leurs adversaires dans l'optique du maintien. Moins bien ces dernières semaines, Marseille voit ses adversaires directs, Nice et Lens enchainer les bonnes performances, et se doit de réagir pour ne pas les laisser partir. Un réveil des Phocéens est attendu, au Vélodrome, face à une équipe troyenne pas au mieux.