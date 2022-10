Pronostic OM Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions + 100€ FORCÉMENT offerts

Après le perfect sur la C1 de la semaine passée (PSG - Maccabi Haïfa et Francfort - OM) mais le combiné raté, c'est le retour de la Ligue des Champions. Avec les derniers jours du bonus ParionsSport pour parier sur nos pronostics OM - Tottenham

L'OM perd pied

Tottenham aura plus de confiance

L'OM toujours sans Bailly ?

Les compo probables :

Tottenham tient bon pour la qualif'

Jusqu'au 7 novembre seulement,vous offre- si votre 1er pari de 100€ est perdant, vous êtes remboursé de 100€ !- si votre 1er pari de 100€ est gagnant, vous êtes AUSSI remboursé de 100€ !- Vous avez le droit à 100€ peut importe le résultat de votre 1pari- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits !- Vous avez le droit à 100€ peut importe le résultat de votre 1pari- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits !- Vous avez le droit à 100€ peut importe le résultat de votre 1pari- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100€ de paris gratuits !Auteur d’une excellente entame de championnat, l’Olympique de Marseille est moins bien depuis quelques semaines. En effet, les Phocéens n'ont plus gagné depuis 4 matchs. Après des défaites contre Ajaccio (1-3), le Paris Saint-Germain (1-0) et le Racing Club de Lens (0-1), les Olympiens ont de nouveau affiché leurs faiblesses actuelles samedi en dilapidant une avance de deux buts face à Strasbourg (2-2). Ce résultat a fait rejaillir les tensions en interne comme le coaching de Tudor ou les états d’âme de Gerson. Dans cette poule Ligue des Champions, Marseille a toujours son avenir en main malgré sa dernière place. L'OM n'a pas d'autre choix que de s’imposer face à Tottenham pour participer aux 8de finale. Pour atteindre cet objectif, l’OM compte sur le soutien de son bouillant public. La semaine passée, les hommes de Tudor ont laissé passer une belle opportunité à Francfort (2-1) en encaissant deux buts à des moments stratégiques, en début de rencontre et quelques minutes après leur égalisation.Tottenham arrive au stade Vélodrome avec de bien meilleurs résultats puisque le club londonien se trouve en tête de ce groupe avec un point d’avance sur le duo Sporting – Eintracht, et deux sur Marseille. Un nul suffirait aux Spurs pour être assuré d’intégrer les 16 meilleures équipes européennes. En Premier League, les partenaires d’Hugo Lloris sont sur le podium avec 3 points de retard sur Man City et 5 sur Arsenal. Néanmoins, malgré ces résultats d’ensemble satisfaisants, Tottenham connait des dernières semaines compliquées avec plusieurs défaites face à Manchester United (2-0) ou Newcastle (1-2) qui montrent que les Spurs ont des difficultés à rivaliser lors des grosses affiches. Le week-end dernier, les hommes de Conte ont été menés de 2 buts à Bournemouth avant de s’imposer sur le gong grâce à une réalisation de Betancur (score final 2-3). Ce dernier avait déjà marqué lors du match de la semaine passée face au Sporting (1-1) dont la fin de rencontre avait été houleuse.Pour cette affiche, Igor Tudor devrait aligner son XI de prédilection, malgré le mauvais matchs des entrants samedi. En plus du trio de devant composé par Harit, Sanchez et Guendouzi, on devrait retrouver dans le rôle des pistons l’habituel duo Clauss – Tavares tandis que les Rongier et Veretout devraient être en charge du milieu de terrain. Défensivement, l’ancien Mancunien Eric Bailly est très incertain pour cette rencontre. En face, Tottenham déplore deux absences importantes avec les forfaits de Richarlison et Kulusevski, mais également celle de son entraîneur Antonio Conte qui sera en tribunes.: Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly (ou Gigot) - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Alexis Sanchez.: Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Bentancur, Höjbjerg, Perisic - Lucas Moura, Kane, Son.Marseille a un objectif clair lors de la réception de Tottenham, s’imposer. Battus 2-0 à Londres à l'aller, les Olympiens devront prendre des risques et on pourrait voir un match enlevé avec des buts des deux côtés comme lors des 2 derniers matchs de l'OM et des 3 derniers de Tottenham. Décidés à prendre le meilleur sur une équipe des Spurs fébrile défensivement, les Olympiens devront contenir le duo Kane – Son et de se montrer précis lors de leur opportunités. Les Spurs sont souvent peu à l’aise pour faire le jeu et préfèrent évoluer en contre-attaques, ce qui est un bon point dans un match sur lequel un nul suffira à se qualifier. Privés du virage Nord, l'OM pourrait être obligé de prendre la porte face à des Spurs plus expérimentés.Retrouvez le Pronostic OM Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !