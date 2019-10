Pronostic OM Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L’OM à la relance face à Strasbourg !

Neuvième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille réalise un début de saison moyen. Le club phocéen s'est fait surprendre à Amiens juste avant la trêve internationale. Ce revers a mis fin à une série de 7 matchs sans défaite. L'arrivée d'André Villas Boas a fait du bien aux Olympiens, néanmoins le technicien portugais a dû composer avec les absences de Thauvin (blessé) et de Payet (suspendu), soit deux des cadres les plus importants du club. La bonne surprise est Dario Benedetto, l'argentin a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Le Vélodrome est normalement un stade où il est difficile de repartir avec des points, cette saison seul St Etienne n'a pas réussi à prendre au moins un point aux Marseillais. Pour pouvoir progresser au classement, l'OM doit imposer sa suprématie à domicile. Strasbourg est certainement l'adversaire idéal pour l'OM. Le bilan des Alsaciens en déplacement est terrible avec 1 point de pris en 4 rencontres et surtout 0 but d'inscrit. Performants à la Meinau, les Strasbourgeois n'y arrivent pas en déplacement. Les hommes de Thierry Laurey sont aux abords de la zone de relégation et se doivent de prendre des points pour s'éviter une saison compliquée. Strasbourg s'est incliné à Dijon (1-0) lors de la précédente journée et s'attend à souffrir face à des Marseillais revanchards. Pour ce match, nous voyons l'OM l'emporter face à des Strasbourgeois en délicatesse en déplacement.