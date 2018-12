Pronostic OM Strasbourg : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

5

L'OM à la relance face à Strasbourg !

Finalistes de l'Europa League et aux portes du podium de L1 la saison passée, les Marseillais connaissent une première partie de saison en-deçà des attentes. Eliminé de C3 et 6de Ligue 1, l'OM est sous pression avant la réception de Strasbourg. Ces mauvaises performances font de la Coupe de la Ligue un objectif devenu prioritaire pour le club phocéen. Avec seulement 2 victoires au cours des 10 derniers matchs, Rudi Garcia est menacé et le public gronde. La venue de Strasbourg est l'opportunité de relancer la machine. Humiliés par Limassol, Payet et ses partenaires doivent se reprendre et retrouver le soutien de leurs fans. Le coach marseillais dispose d'un effectif de qualité avec les Thauvin, Payet, Luis Gustavo ou Strootman. Ces joueurs d'expérience doivent aider l'OM à se remettre sur de bons rails. De son côté, Strasbourg a perdu son dernier match en Ligue 1 à Reims (2-1). Si les Alsaciens réalisent un bon début et occupent la 9ème place de Ligue 1, ils n'ont remporté qu'une seule victoire sur leurs 7 derniers matchs de championnat. Les hommes de Thierry Laurey avaient poussé les Marseillais dans leur retranchement lors de leur venue en septembre, mais ils avaient déjà cédé au Vélodrme (3-2). Pour ce match, nous voyons des Phocéens dans l'obligation de s'imposer dominer Strasbourg.