Pronostic OM Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

OM – Strasbourg : les Marseillais ont retrouvé la grinta

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce OM Strasbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé pour succéder à André Villas Boas, Jorge Sampaoli réalise d’excellents débuts avec le club phocéen. En effet, le technicien argentin a dirigé 7 rencontres de championnat pour un bilan de 5 victoires, un nul et une défaite. Cette excellente dynamique a permis aux Marseillais de se replacer dans la féroce course à la 5place que se livrent Lensois, Marseillais et Rennais. Actuellement, les partenaires de Thauvin accusent un seul point de retard sur les Sang et Or. Lors des deux dernières journées, les Marseillais se sont défaits de Lorient à domicile (3-2) et de Reims à l'extérieur (1-3) avec un grand Payet. Ces résultats, dans la lignée des matchs précédents, correspondent au jeu prôné par Sampaoli, tourné vers l’offensive. Lors des deux derniers matchs, l’OM a été mené et a su chaque fois inverser la tendance pour s’imposer.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Strasbourg a effectué une très mauvaise opération le week-end dernier en s’inclinant à La Meinau face au FC Nantes (2-1). Dans un match qui aurait pu certainement être celui du maintien, les Alsaciens ont craqué en seconde période et ont permis aux Canaris de retrouver espoir. Actuellement, Strasbourg possède seulement 6 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que Nantes. La fin de saison alsacienne n’est pas des plus faciles avec des matchs à venir face à l’OM, Montpellier, Nice et Lorient. En grande forme, Marseille devrait s’imposer face à une équipe strasbourgeoise pas au mieux lors des dernières semaines (défaite face au PSG et nul contre le relégable nîmois avant son revers face aux Nantais).- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de Monacoavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic OM Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !