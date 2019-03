Pronostic OM Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une 3e victoire de rang pour l’OM au Vélodrome face à Saint-Etienne

Pronostic OM Saint-Etienne par Hervé Mathoux pour La Pronos Zone

L'Olympique de Marseille défie l'AS Saint-Etienne en clôture de la 27journée de Ligue 1, une opposition mettant aux prises deux formations à la lutte pour accrocher la 4place. Ambitieux, les Olympiens peuvent ravir cette place qualificative pour l'Europe à l'ASSE avec une victoire. Depuis leur succès sur Bordeaux (1-0), les Phocéens vont mieux et restent sur 4 matchs sans défaite. Au Vélodrome, les hommes de Garcia se sont imposés face à Bordeaux et Amiens. L'arrivée de Balotelli, buteur à 3 reprises, a totalement relancé l'attaque de Marseille et l'Italien a vu son nouveau compère Valère Germain égaliser contre Rennes. A l'aller, les Phocéens s'étaient montrés à leur avantage mais s'étaient fait punir par Khazri. Rudi Garcia a retrouvé provisoirement grâce aux yeux des supporters et sait que son équipe affronte un adversaire qui lui sourit. Dans l'historique des confrontations, les Verts n'ont plus gagné à Marseille depuis 39 ans. Avec leur succès à Dijon, les Verts se sont offerts une rencontre bonus contre l'OM. Performants lors des 6 premiers mois, les Stéphanois ont connu un coup d'arrêt avec la perte du derby. Gasset a dû composer avec le départ surprise de Selnaes en Chine, et trouver à la hâte un joueur pour compenser le départ de l'international norvégien. Si Ait-Bennasser est arrivé et s'est très vite adapté à sa nouvelle équipe, l'ASSE déplore des absences importantes avec les grosses blessures de Gabriel Silva et Kevin Monnet Paquet, et la rechute de Debuchy qui est incertain. Le coach du Forez va devoir bricoler pour trouver une solution à droite de la défense. Le bilan des Verts à Marseille, et en déplacement cette saison, laisse présager une rencontre difficile pour les protégés de Gasset. Auteur d'un bon nul à Rennes et mieux à domicile, l'OM peut reprendre sa marche en avant dans un Vélodrome plein face aux Verts.