Pronostic OM Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM – Rennes avec des buts de chaque côté

L'affiche opposant l'Olympique de Marseille au stade Rennais met aux prises deux formations déçues de leurs résultats européens de la semaine. En effet, après avoir été dominé par Tottenham, l'OM souhaitait se reprendre à domicile face à une équipe de l'Eintracht Francfort, auteur d'une entame poussive. Incapable d'emballer la rencontre, le club marseillais s'est au final logiquement incliné face aux Allemands (0-1). Avec 0 point au compteur, Marseille sera au pied du mur lors de la double confrontation face au Sporting, qui domine le groupe grâce à ses 2 victoires. Sur le plan national, la machine phocéenne tourne en revanche à plein régime puisqu'hormis à Brest, la bande à Igor Tudor s'est toujours imposée (6 victoires, 1 nul). Cette excellente entame permet à l'OM de partager la tête de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, le club olympien livre l'un de ses premiers gros tests de la saison en championnat face à une équipe rennaise ambitieuse. Le week-end passé, Marseille avait parfaitement réagi après sa défaite à Londres face à Tottenham en prenant le dessus sur Lille (2-1) avec notamment la 4réalisation du Chilien Sanchez. Pour affronter Rennes à la veille de la trêve internationale, Tudor devrait aligner sa meilleure équipe avec les Tavares, Guendouzi ou Alexis Sanchez (4 buts déjà cette saison).

A l'instar de Marseille, Rennes est sorti frustré de son échéance européenne de milieu de semaine. Opposé au Fenerbahce, le club breton a réussi à emballer la rencontre en seconde période en prenant une avance de 2 buts notamment grâce à Terrier (4 buts déjà cette saison). Par la suite, les hommes de Genésio ont eu la balle du 3-0 mais n'ont pas su conclure. La réduction du score des Turcs et l'expulsion du capitaine Traoré ont changé la physionomie de la fin de match puisque le Fener a fini par égaliser sur penalty dans les arrêts de jeu (score final 2-2). Le club breton a certainement perdu deux points précieux dans la course à la qualification pour les 8de finale. En Ligue 1, Rennes a connu une entame laborieuse. Néanmoins, depuis quelques rencontres, l'équipe bretonne semble monter en régime. Les Rennais restent sur un large succès face à Auxerre (5-0) le week-end dernier, malgré la blessure importante de Santamaria au milieu de terrain qui devrait pousser le club à faire appel à un joker lors de la trêve. De plus, les Rennais voient également leurs attaquants retrouver leur efficacité à l'image de Terrier, de Majer ou de Sulemana, buteurs lors des derniers matchs. Hormis lors de sa défaite de la 1journée contre Lorient, Rennes a toujours marqué dans ses rencontres. Cette affiche entre Marseille et Rennes devrait nous offrir un match très agréable, avec des buts de chaque côté, comme lors de 7 des 9 matchs de Rennes depuis le début de saison.