Pronostic OM Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM – Rennes avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OM – Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre l’OM et Rennes devait être disputée il y a quelques semaines de cela, mais les supporters marseillais en avaient décidé autrement. En effet, les ultras de l’OM avaient attaqué la Commanderie et ont poussé les instances du foot français à reporter cette opposition. Depuis, beaucoup de choses ont changé pour ces deux clubs qui vont disputer leurs premières rencontres avec leur nouveau coach, avec d’un côté Jorge Sampaoli et de l’autre Bruno Génésio. En quête de rachat, ces deux formations veulent profiter de ce match en retard pour se replacer dans la course aux places européennes. Sous les ordres de Nasser Larguet, les Phocéens avaient retrouvé une certaine stabilité mais se sont inclinés lors de la dernière journée à Lille en fin de rencontre, avec un Mandanda pas irréprochable (2-0), et surtout face au Canet en Coupe de France (2-1). Avec 5 points de retard sur Lens, les Olympiens doivent réagir rapidement pour ne pas se retrouver avec une saison blanche. Réputé pour être tourné vers l’attaque, Sampaoli va diriger sa première rencontre et devrait insuffler sa philosophie de jeu à ses joueurs.chezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Rennais a connu de très belles heures avec Julian Stéphan, avec notamment une victoire en Coupe de France et une qualification en Ligue des Champions. L’idylle s’est récemment terminée suite aux mauvais résultats de la formation bretonne, qui a aligné 7 journées de championnat sans le moindre succès et surtout 4 défaites consécutives. D’un potentiel candidat à la Ligue des Champions, le Stade Rennais est passé dans le ventre mou de la Ligue 1 à la 10e place. Néanmoins, un succès en terre marseillaise permettrait aux Bretons de se replacer. Souvent critiqué lors de son passage sur le banc lyonnais, Bruno Génésio avait réussi à fédérer son équipe qui pratiquait un jeu très plaisant. Ce choc entre deux formations désireuses de rebondir devrait nous offrir des buts de chaque côté, comme lors des 3 dernières confrontations entre ces 2 équipes au Vélodrome mais aussi comme lors des 4 des 5 derniers matchs marseillais et de 2 des 3 derniers maths rennais.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !