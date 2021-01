Pronostic OM Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM et Rennes cherchent à se relancer

En quelques semaines, l'Olympique de Marseille est passé d'un potentiel leader de Ligue 1 à une équipe en crise. Redescendus à la 6place du classement, les Phocéens comptent désormais 4 points de retard sur la dernière place qualificative pour l'Europe, détenue par Rennes. Cette rencontre face aux Bretons revêt deux intérêts majeurs, le premier est de stopper la spirale négative et le second de se rapprocher de l'Europe. Les Marseillais viennent de réaliser un joli coup sur le marché des transferts en enrôlant Milik, qui avait fait le bonheur de l'Ajax et du Napoli. L'avant-centre polonais a effectué ses débuts en entrant en jeu lors de la défaite à Monaco (3-1) et devrait débuter pour ce choc face à Rennes. La défaite du match aller au Roazhon Park a d'ailleurs été le début de la descente aux enfers pour les Olympiens. André Villas-Boas, qui avait permis au club marseillais de retrouver la Ligue des Champions après des années d'attente se retrouve désormais menacé. Le technicien portugais n'est pas aidé par la méforme de ses cadres, puisque Payet ou Thauvin sont loin d'évoluer à leur meilleur niveau, et qu'il existe de l'orage dans l'air entre les deux. De plus, AVB ne pourra plus compter sur Strootman et Sanson qui ont quitté le club lors du mercato.

De son côté, Rennes se déplace à Marseille avec l'ambition d'éloigner un adversaire direct pour les places européennes. Les Bretons se sont inclinés le week-end dernier face à Lille (0-1) au Roazhon Park et espèrent repartir de l'avant lors de ce voyage dans les Bouches du Rhône. Les Rouge et Noir restent sur trois confrontations sans la moindre défaite au Vélodrome avec 2 nuls et 1 succès. Reparti de l'avant depuis son élimination en Ligue des Champions (5 victoires et 2 nuls jusqu'au week-ebd dernier), le Stade Rennais veut effacer le revers face au LOSC et poursuivre sur sa dynamique. Les hommes de Stéphan sont invaincus lors de leurs 5 derniers déplacements en Ligue 1 et devraient être en mesure de ramener au moins un nul ce samedi, face à un OM dans le dur qui n'a remporté qu'1 seul de ses 9 derniers matchs.