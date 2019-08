Pronostic OM Reims: Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Peu de buts à prévoir entre l'OM et Reims !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous souhaitez parier sur ce Marseille - Reims chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue 1 est de retour et la première affiche du samedi 17h nous offre un duel entre deux club historiques du championnat : l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Les Marseillais sortent d’une saison décevante qui a poussé Rudi Garcia à quitter ses fonctions d’entraîneur principal. André Villas Boas est arrivé mais le club ne dispose pas de grosses liquidités pour renforce l'effectif. A ce jour, seuls Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto sont arrivés. Au rayon des départs, l’OM a vu Balotelli et Ocampos quitter le club. La préparation a été mitigée avec des victoires face à Saint-Etienne, Bordeaux et DC United, pour des défaites contre Accrington, les Rangers et le Napoli dimanche dernier à domicile (0-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De plus, les Phocéens affronteront une surprenante formation rémoise qui a réalisé une très belle dernière saison. La bande à David Guion a surfé sur son titre de champion de L2 pour terminer la saison en huitième position. Le coach champenois s’est appuyé sur la solidité de son équipe pour réussir ce beau parcours. Rémi Oudin, révélation du Stade l’an passé, fait toujours partie de l’effectif et sera la menace principale pour la défense marseillaise malgré ses envies de départ. La préparation de Reims a été très bonne avec 2 nuls et 3 défaites. En pleine confiance, les Champenois vont sans doute encore présenter un bloc défensif dense pour contenir l’attaque marseillaise. Cette rencontre entre un OM privé de Thauvin (blessé), Benedetto (pas encore prêt), Balotelli et Ocampos (départ), et un Reims solide (1 but maximum encaissé sur ses matchs amicaux), pourrait être peu spectaculaire et offrir moins de 3 buts.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !