Pronostic OM Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM chamboulé

Reims joue toujours le maintien

L'OM s'est renforcé, Reims a perdu du monde

Les compo probables :

L’OM de Tudor se réveille face à Reims

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Après avoir connu en 2015 le départ surprise de Marcelo Bielsa au soir d'une première journée de championnat, l'OM a ajouté une nouvelle page dans son histoire de mélodrames. En effet, Jorge Sampaoli, qui a permis au club phocéen de se qualifier directement pour la Ligue des Champions après avoir amené le club à la 2place la saison passée, a jeté l'éponge avant que la saison ne débute. Le technicien argentin, mécontent du recrutement, a préféré abandonner. Le club marseillais a jeté son dévolu sur Igor Tudor, l'ancien coach du Hellas Vérone qui aura été une équipe compliqué à jouer ces dernières années. Ses débuts sont mitigés avec des prestations décevantes lors des matchs de préparation. De plus, plusieurs cadres seraient mécontents de ses méthodes et l'auraient fait savoir à la direction. Ces tensions palpables sont préjudiciables à quelques heures de la 1re journée de Ligue 1, mais seul comptera le résultat de match face à Reims.En face, Reims sort d'une saison plutôt solide au cours de laquelle la formation champenoise a facilement décroché son maintien, se classement à la 12place. Le coach Oscar Garcia a parfaitement géré son groupe l'an passé et visera sans doute encore le maintien cette saison. Le club champenois a disputé de nombreuses rencontres amicales pour être prêt pour ce déplacement à Marseille. Les Rémois se sont notamment défaits de Lommel, Auxerre et Metz, pour des revers contre Paris 13 et Villarreal. Pour sa dernière sortie, Reims avait parfaitement lancé son match face à Sassuolo en prenant un avantage de deux buts mais s'est ensuite fait reprendre (2-2). Malgré des tensions au sein du club phocéen, l'OM devrait se sortir du piège rémois pour lancer sa saison par une victoire.Au mercato estival, l'OM a perdu Kamara parti à Aston Villa, Mandanda parti à Rennes et Saliba de retour à Arsenal après avoir été prêté. En revanche, les Olympiens se sont définitivement attachés les services de Guendouzi, Milik ou Under. De plus, la formation phocéenne a recruté l'international français Jonathan Clauss, les défenseurs Touré, Gigot et Mbemba, le latéral gauche Nuno Tavares, l'attaquant Luis Suarez, le milieu international français Veretout et le portier Ruben Blanco. Ce dernier devrait d'ailleurs tenir la place de portier titulaire pour ce match en l'absence de Pau Lopez, blessé. De son côté, Reims a perdu sa pépite Ekitike parti rejoindre le Paris Saint-Germain mais également son portier titulaire Rajkovic (remplacé par Pentz de l'Austria Vienne), son latéral gauche Konan et les Maliens Doumbia, Sissoko et Doucouré. Principale recrue du mercato, le Japonais Ito n'est pas certain de jouer, touché par des pépins physiques.: Blanco - Gigot, Balerdi, Mbemba - Clauss, Rongier, Guendouzi, Nuno Tavares - Gerson, Payet - Milik.: Pentz - Faes, Abdelhamid, Agbadou - Foket, Munetsi, Matusiwa, Locko - Flips, Touré, Van Bergen.Malgré des tensions au sein du club phocéen, l'OM devrait se sortir du piège rémois pour lancer sa saison par une victoire. La saison passée, le club phocéen avait concédé le nul au Vélodrome (1-1) mais s'était imposé en Champagne (1-0). Les Marseillais disposent tout de même d'un très gros effectif, et même si la rencontre devrait être compliquée face à une défense rémoise qui avait été très bien en place la saison passée, le talent de l'effectif olympien pourrait trouver la faille. D'autant plus que les Rémois qui ont perdu quelques joueurs cadres dont leur excellent gardien Petjkovic.Retrouvez le Pronostic OM Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !