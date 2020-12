Pronostic OM Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM enfonce Reims

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OM Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims au stade Vélodrome dans le cadre de la 16journée de Ligue 1. Les Marseillais sortent d’une très bonne saison, au cours de laquelle ils ont accroché la 2place du championnat. Cet excellent résultat leur a permis de retrouver la Ligue des Champions, après des années d’attente. Les Phocéens se sont ensuite rendus compte de la différence de niveau entre le championnat national et la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Dernier de son groupe, l’OM est éliminé de toutes les compétitions européennes et peut désormais se concentrer sur la L1. Les hommes d’André Villas-Boas se montrent à leur avantage et font partie des équipes qui concurrencent le PSG pour le titre de champion. En début de saison, le club marseillais s’est montré solide, à défaut d’être séduisant, mais est depuis monté en régime. En effet, les Olympiens viennent de réaliser leurs meilleures prestations de la saison face à Nantes, Nîmes ou Monaco. Cette bonne phase coïncide avec le retour en forme de Dario Benedetto, le buteur argentin a retrouvé le chemin des filets et se montre très présent sur le front de l’attaque. En revanche, les Olympiens se sont inclinés en milieu de semaine sur la pelouse de Rennes (1-2). L’expulsion de Pape Gueye aura été le tournant d’un match, que les Marseillais avaient bien débuté puisqu'ils avaient mené au score sur un but du même ancien Havrais.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Depuis son retour en L1, le Stade de Reims nous avait habitué à réaliser de solides entames de saison. En effet, les Champenois sortent de deux très bons exercices, avec pour point d’orgue leur qualification pour les barrages de l’Europa League. En revanche, les protégés de David Guion ne retrouvent pas leurs automatismes des saisons passées lors de ce nouvel exercice et pointent dans la zone de relégation. En effet, le Stade de Reims n’avait remporté que deux rencontres depuis le départ de la saison face à Montpellier et Strasbourg avant de réagir en milieu de semaine en dominant Nantes dans une rencontre capitale pour le maintien (victoire 3-2). Avant ça, les Rémois venaient de s’incliner à trois reprises lors des 4 dernières journées. En pleine forme et en confiance, l’OM devrait s’imposer face à des Rémois pas au mieux.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !