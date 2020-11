Pronostic OM Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L'OM sauve l'honneur face à l’Olympiakos !

En s'inclinant face à Porto lors de la précédente journée, l'Olympique de Marseille a enchaîné une treizième défaite de rang en Ligue des Champions. En début de campagne, les Phocéens se sont inclinés à l'aller face à l'Olympiakos (1-0) lors des toutes dernières minutes. Lors de la venue de Manchester City, André Villas Boas a voulu mettre en place un système défensif pour contenir le club anglais, mis à mal dès la première erreur défensive olympienne. Largement dominés à Porto (3-0), les Marseillais ont montré un meilleur visage au retour qui ne s'est pas concrétisé au tableau d'affichage, puisque l'OM s'est de nouveau incliné (0-2). En revanche, les protégés d'AVB se sont repris en Ligue 1 en s'imposant samedi face à Nantes (3-1) en se montrant séduisants. L'Olympique de Marseille veut profiter de la venue de l'adversaire le plus faible du groupe à domicile pour stopper cette série et pourquoi pas aller chercher la 3place.

En face, l'Olympiakos est actuellement en troisième position du groupe suite à son succès de l'aller. Lors des autres rencontres, les Grecs ont été dominés par Porto (2-0) et City (3-0 et 0-1), sans pouvoir marquer le moindre but. En championnat, l'Olympiakos est en pleine forme avec 7 victoires lors des 8 matchs disputés. Les Grecs restent sur 5 victoires de rang, la dernière face à l'Aris obtenue ce week-end (1-2) sur un doublé de Bouchalakis. L'Olympiakos s'est déplacé dans le Sud de la France avec ses anciens de L1, El Arabi et Valbuena, mais l'ancien Marseillais (auteur de la passe décisive à l'aller) devrait rater cette rencontre car blessé. Pour ce match important pour la 3place, Marseille pourrait mettre fin à sa terrible série de défaites en Ligue des Champions et s'imposer face à l'Olympiakos.