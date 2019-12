Pronostic OM Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

OM - Nîmes : les Marseillais enfoncent les Crocos

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce OM - Nîmes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 19journée de L1 nous offre une rencontre déséquilibrée sur le papier entre l’OM, dauphin du PSG, et le Nîmes Olympique, avant -dernier. Les Marseillais ont vu leur très belle série de 6 victoires consécutives s’arrêter à Metz. Les Olympiens s’étaient auparavant imposés face à Lille, Lyon, Toulouse, Brest, Angers et Bordeaux. Calé en deuxième position, l’OM voit Lille et Rennes revenir en forme. André Villas-Boas est en train de réussir l’objectif qui lui a été confié, à savoir ramener l’OM en Ligue des Champions. Le coach marseillais a su relancer plusieurs joueurs comme Payet, Amavi ou Randonjic. Le Serbe a inscrit à Metz son 4but de la saison, ses 4 réalisations ayant été inscrites lors des 5 derniers matchs et toutes en tant que remplaçant.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dépouillé de ses meilleurs éléments lors du mercato estival, le Nîmes Olympique souffre pour sa deuxième saison en Ligue 1, souvent la plus dure pour un promu. Les hommes de Blaquart sont avant-derniers et ont enchaîné samedi dernier (défaite 0-1 à domicile contre Nantes) une 11journée consécutive sans succès et ils se sont fait éliminer mercredi de Coupe de la Ligue (défaite encore aux Costières, face à Sainté). Lors des 7 derniers matchs de championnat, les Crocos ont seulement marqué deux buts. Combatifs, les Nîmois manquent de talent offensif depuis le départ des Bouanga, Alioui et Savanier. Pour ce duel, l’OM en pleine forme devrait prendre logiquement le dessus sur une formation du Gard en grosse galère.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Nîmes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !