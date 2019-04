Pronostic OM Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L’OM face à un Nîmes décomplexé !

L'Olympique de Marseille s'attend à recevoir la gronde de ses supporters suite aux récentes piètres prestations. En effet, la bonne série de 6 matchs sans défaite qui a permis à l'OM de remonter au classement a pris fin. Adieu la la Ligue des Champions, les Phocéens viennent d'enchaîner 2 défaites en déplacement et un nul peu glorieux au Vélodrome face à Angers. Cinquièmes, les Marseillais vont devoir lutter avec 4 autres formations pour jouer l'Europa League. Si Balotelli devrait postuler pour une place de titulaire, le remuant Ocampos sera suspendu. La mission ne sera pas simple face à des Nîmois en pleine bourre. Les promus nîmois ont réalisé une très belle semaine avec deux beaux succès à domicile face à Caen (2-0) et Rennes (3-1). Ces victoires sont venues confirmer la très belle impression entrevue à Saint-Etienne, où les Gardois s'étaient cruellement inclinés après un très bon matchs (2-1). Les hommes de Blaquart ne risquent plus rien et veulent finir la saison en beauté. Très motivés à l'aller face aux voisins nîmois, les Crocos avaient battu les Marseilais aux Costières et espèrent accrocher un résultat de prestige au Vélodrome. Avec un Savanier en pleine forme et dépositaire du jeu gardois et un Bouanga efficace, les Crocos peuvent gêner l'OM qui sera sous la pression de ses supporters.