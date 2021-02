Pronostic OM Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice va chercher un résultat à Marseille

En match en retard de la 11journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice au Stade Vélodrome. Le club olympien connaît des semaines bien compliquées. En effet, l’OM ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 10 dernières journées de Ligue 1 et cela face à une formation montpelliéraine qui n’était pas au mieux à ce moment-là. Alors que l’OM semblait avoir réalisé un joli coup sur le marché des transferts avec le recrutement du buteur polonais Milik, la formation phocéenne a vécu des soubresauts de toutes parts avec des heurts avec ses supporters, un coach démissionnaire finalement viré, des contre-performances sportives, des problèmes entre joueurs et désormais des blessures. La seule note positive de ces dernières semaines vient de la qualification en Coupe de France face à Auxerre (0-2). Mal en point, l’OM est loin des places européennes et se doit de réagir. Ce week-end, Marseille se déplaçait à Bordeaux où la malédiction des 44 années sans victoire en terre girondine s’est prolongée au terme d’un triste 0-0. Au final, le club phocéen se contente de ce point dans une rencontre où l’OM a disputé une trentaine de minutes à 9 contre 11. Dario Benedetto et Leonardo Balerdi ont tous deux été expulsés et manqueront ce match contre Nice, comme les blessés Alavaro, Caleta-Car, Sakai et Milik (non qualifié).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’OGC Nice a également connu du remue-ménage lors de cette saison, avec une série de résultats négatifs, qui a poussé le club azuréen à se séparer de Patrick Vieira. Propriété d’un milliardaire britannique, Nice se voulait ambitieux au départ de la saison. Le club avait notamment opéré un recrutement de premier plan avec les Schneiderlin, Gouiri ou autre Lopes. Récemment, les Aiglons ont attiré Saliba et Todibo pour renforcer sa défense orpheline de Dante. L’alchimie semble fonctionner puisque le club azuréen vient d’aligner de bonnes prestations face à Angers (3-0) en Ligue 1 et contre Nîmes (1-3) en Coupe de France. Le week-end dernier, les Niçois ont confirmé leurs excellentes dispositions en réalisant une excellente prestation au Parc des Princes face au Paris Saint Germain (défaite 2-1). Les Aiglons peuvent nourrir des regrets au regard des opportunités qui se sont créées lors de ce choc. En regain de forme et même sans sa nouvelle charnière Todibo-Saliba, Nice pourrait aller chercher un nul sur la pelouse d’une formation marseillaise en plein doute.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !