Pronostic OM Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L’OM confirme son renouveau face à Nice !

Au bord de la rupture au soir de la défaite à Reims début février, l'OM reste depuis sur 5 matchs sans défaite. Les Phocéens ont surtout fait le carton plein à domicile en remportant leurs trois dernières rencontres sans concéder de but. Pour ce match face à l'OGC Nice, un homme sera au cœur des débats, l'Italien Mario Balotelli. Amorphe pendant ses 6 derniers mois chez les Aiglons, l'attaquant olympien compte 4 buts en 6 rencontres disputées avec sa nouvelle formation. L'Italien, qui semble être le "grantatakan" tant désiré par le club marseillais, a permis de débloquer le match contre Saint-Etienne. Sur une dynamique positive, l'OM va tout mettre en œuvre pour confirmer face à Nice. Avec un état d'esprit retrouvé et le soutien du public, l'OM peut réussir de belles choses et aller chercher une qualification européenne lors de cette fin de saison. De son côté, Nice alterne en ce moment les victoires à domicile et les défaites à l'extérieur. Les 3 derniers déplacements niçois se sont conclus sur des revers que ce soit à Amiens, Angers ou Lille. Pour retrouver trace d'un succès niçois à l'extérieur, il faut remonter à début novembre lorsque les Aiglons s'étaient imposés à Nîmes face à des Crocos qui avaient évolué en infériorité numérique tout le match. Lors des trois dernières défaites à l'extérieur, l'OGCN n'a pas marqué le moindre but. Trop dépendant des prestations de Saint-Maximin devant, Vieira n'a pas obtenu d'attaquant pour remplacer Balotelli. Pour cette rencontre, nous voyons des Marseillais de retour en forme s'imposer à domicile.