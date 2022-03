Pronostic OM Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille et Nice, dos à dos

La 29journée de ligue 1 se termine par une affiche passionnante entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. En effet, ces deux formations luttent pour conserver leur place sur le podium et font face à une menace rennaise de plus en plus présente. De plus, il s'agira de la 4opposition entre les deux équipes cette saison. En effet, le premier match entre Phocéens et Niçois a dû être rejoué suite à l'envahissement du terrain par des supporters du Gym, alors que les Aiglons menaient 1-0. Lors du « replay » , les deux formations se sont neutralisées (1-1) à Troyes dans un match disputé à huis clos. Marseillais et Niçois se sont ensuite retrouvés en quart de finale de la Coupe de France dans une rencontre où les hommes de Galtier ont surclassé ceux de Sampaoli (4-1). A égalité de points à la 2place, l'OM et le GYM ne se départagent qu'à la différence de buts. En milieu de semaine, le club marseillais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Conference League en dominant le FC Bâle (nouvelle victoire 2-1, 4-2 en cumulé). Au prochain tour, les Olympiens affronteront le PAOK Salonique. En Ligue 1, les partenaires de Payet ont vécu un passage compliqué avec deux revers à domicile face à Clermont (0-2) et Monaco (0-1) pour un nul sur la pelouse de Troyes (1-1). En revanche, la formation phocéenne s'est relancée le week-end dernier en réalisant l'une de ses meilleures prestations de la saison à Brest (4-1) avec un nouveau but de Milik, son 19toutes compétitions confondues cette saison. Pour la réception de Nice, Sampaoli devrait pouvoir compter sur un effectif au complet et titulariser les Milik, Gerson, Kamara ou Lopez sur le banc face à Bâle en milieu de semaine. Payet, absent des deux derniers matchs des Phocéens, doit lui aussi faire son retour.De son côté, l'OGC Nice a également plusieurs objectifs dans cette fin de saison puisque les Aiglons vont disputer la finale de la Coupe de France face à Nantes mais qu'ils sont aussi engagés dans la course pour le podium. Solide, la formation azuréenne pêche en revanche offensivement lors des dernières rencontres qu'elle a disputé. En effet, lors des 6 dernières journées de championnat, les hommes de Galtier ont seulement inscrit deux buts lors des succès face à Angers (1-0) et contre le Paris Saint Germain (1-0). Le week-end dernier, les Niçois ont encore été réduits à 10 et ont logiquement souffert à Montpellier (0-0). Ils peuvent remercier leur portier Benitez, auteur de plusieurs parades décisives dont un penalty de Téji Savanier qui a raté sa panenka. Lors de cette rencontre, le capitaine Dante a été expulsé et manquera ce déplacement au Vélodrome. Cette absence est préjudiciable tant le Brésilien est important dans l'arrière-garde niçoise. Depuis l'entame de saison, Nice se montre costaud loin de ses bases avec seulement 3 revers concédés face à Lyon et plus surprenant contre Lorient et Troyes. Pour ce choc entre candidats au podium, on pourrait voir match cadenassé entre deux équipes assez proches. Gouri, déjà trois fois buteurs face à l'OM cette saison, est attendu au tournant, tout comme un Milik en forme et reposé pour les Marseillais.