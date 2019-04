Pronostic OM Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L’OM espère un 3e succès face à Nantes !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Marseille - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A la faveur de ces deux dernières victoires face à Nîmes et Guingamp, Marseille s’est relancé dans la course à l’Europe. Cinquième, l’OM peut toujours espérer accrocher le podium et cela d’autant plus que se profile bientôt un Olympico décisif pour les places européennes. Pour pouvoir rêver, les Marseillais doivent d'abord s’imposer face à Nantes ce week-end. Lors des deux dernières victoires, deux éléments se montrés à leur avantage : Valère Germain et Luisz Gustavo. Relégué sur le banc récemment, le Brésilien retrouve de sa superbe en cette fin de saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A la faveur de 3 matchs à domicile consécutifs, les Canaris ont réussi à valider leur maintien. Cette performance est à signaler tant la saison des Nantais a été riche en émotions. Les récentes victoires obtenues contre Lyon, le PSG et Amiens ont apporté un peu de bonheur à une formation toujours marquée par le décès de Sala. C’est donc l’esprit libéré que la bande de Coach Vahid arrive sur La Canebière, prêt à jouer un mauvais coup aux Olympiens. Problème, Nantes reste sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. Devant son bouillant public et sur une série de 5 victoires lors des 6 dernières rencontres à domicile, Marseille devrait réussir à prendre le meilleur sur Nantes dans un match à plus d'1 but.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Marseille Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !