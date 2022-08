Pronostic OM Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM se reprend au Vélodrome face à Nantes

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OM Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malgré une intersaison mouvementée, marquée par le départ de Jorge Sampaoli, de nombreux transferts et des matchs amicaux décevants, l'OM répond plutôt présent sur ce début d'exercice. Désormais sous la houlette d'Igor Tudor, les Phocéens ont battu d'entrée Reims au Vélodrome (score final 4-1). Dimanche soir, dans l'affiche de la 2journée de Ligue 1, Marseille n'a pas su faire mieux que match nul à Brest, un magnifique but de Lees-Melou ayant répondu à l'ouverture du score de la recrue Nuno Tavares qui avait déjà marqué face aux Rémois.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Victorieux de la Coupe de France et 9de L1 la saison passée, le FC Nantes a en revanche difficilement démarré son nouvel exercice. D'abord surclassés lors du Trophée des Champions (4-0) par le PSG, les Nantais ont ensuite signé deux matchs nuls en Ligue 1. Dominé à l'extérieur par Angers qui n'a pas su marquer (0-0), Nantes a ensuite concédé un match nul à domicile vendredi dernier face à Lille (1-1). A chaque fois, le FCNA aurait pu perdre. Comptant beaucoup sur les arrêts d'un Lafont en état de grâce, les Canaris ont marqué 1 seul but sur leurs 3 premières rencontres de la saison. Si peu de joueurs sont partis, le buteur Kolo-Muani a rejoint l'Eintracht Francfort et le possible départ de Blas cristallise les tensions entre le joueur, Kombouaré et son président. A domicile, l'OM pourrait enchaîner une 2e victoire au Vélodrome.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(356€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !