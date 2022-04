Pronostic OM Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’Olympique de Marseille se reprend face à Nantes

L'Olympique de Marseille va disputer une fin de saison très agitée puisque le club olympien lutte pour le podium en Ligue 1 et qu'il va disputer les demi-finales de la Conference League face au Feyenoord. Les Marseillais réalisent un excellent parcours sur la scène européenne où ils ont dominé tous leurs adversaires depuis leur entrée en lice dans cette nouvelle compétition. La semaine passée, les protégés de Sampaoli sont allés chercher leur qualification face au bouillant public du PAOK Salonique sur une réalisation de Dimitri Payet (0-1). En Ligue 1, la formation marseillaise est actuellement en seconde position avec 3 points d'avance sur le Stade Rennais. Après avoir signé 8 victoires consécutives, l'OM a vu sa belle série s'arrêter le week-end dernier lors du Classico face au Paris Saint Germain (2-1). Auteur d'une prestation intéressante, les Marseillais regretteront certainement le penalty contestable accordé aux joueurs parisiens et qui a permis à Mbappé d'offrir la victoire à son équipe. Cependant, les Olympiens ont montré un très bel état d'esprit qui leur a permis de dominer la rencontre (58% de possession) au Parc des Princes. Pour la réception de Nantes, Sampaoli devrait pouvoir compter sur le retour de Milik mais ce dernier pourrait être un peu juste pour débuter. Idem pour Ünder qui est annoncé incertain.

De son côté, le FC Nantes est tourné vers son objectif de fin de saison, à savoir la finale de la Coupe de France face à Nice qui se disputera le 7 Mai. Les Canaris ne galvaudent pas pour autant le championnat puisqu'ils restent sur 3 journées sans la moindre défaite. Victorieux à Clermont (2-3), les Nantais ont ensuite partagé les points avec Brest (1-1) et le week-end passé contre Angers (1-1). Contre le SCO, les attaquants nantais sont tombés sur l'excellent Mandrea, le portier angevin, qui a multiplié les parades décisives. Au niveau de l'effectif, Kombouaré s'appuie évidemment sur son trio offensif composé de Simon, Blas et Kolo Muani. Ces 3 hommes ont causé de nombreux problèmes dans les défenses de Ligue 1 cette saison. En revanche, sorti sur blessure contre Angers, Chirivella devrait manquer ce déplacement au stade Vélodrome.