Pronostic OM Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Marseille une victoire face à Montpellier avant le grand chamboulement

L'OM connaît une fin de saison difficile sportivement mais aussi en coulisses. Le club phocéen s'apprête à vivre un été agité avec le départ programmé de Rudi Garcia et de plusieurs joueurs. L'an passé, tout Marseille s'était enflammé pour le parcours en Europa League mais cette terrible saison 2018/2019 a engendré des dissensions à tous les niveaux. L'OM reste cependant sur une belle victoire à Toulouse (5-2) et va vouloir terminer de manière positive face à ses supporters. De son côté, Montpellier n'a plus rien à jouer depuis le week-end dernier. La victoire de Saint-Etienne a mis fin aux espoirs héraultais d'Europa League. D'autant que Montpellier n'a pu s'imposer de son côté à domicile face aux Nantais (1-1). Les hommes de Michel Der Zakarian sont sur une série positive de 6 matchs sans défaite et arrivent à Marseille pour tenter de remporter une victoire de prestige. Néanmoins pour cette rencontre, nous voyons l'OM boosté par son succès à Toulouse s'imposer face à Montpellier.