Pronostic OM Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

7 à la maison pour l'OM face à Montpellier

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OM Montpellier :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Olympique de Marseille vient de remporter ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues et est en en confiance à l’heure d’aborder cette dernière ligne droite. En milieu de semaine, les Phocéens recevaient le PAOK Salonique en quart de finale aller de la Conference League. Bien rentrés dans leur match, les Olympiens sont rentrés au vestiaire avec un avantage de deux buts largement mérité, dont un bijou de Dimitri Payet. Comme souvent cette saison, l’OM connait des passages à vide dans un match, ce dont ont profité les Grecs pour marquer un but (score final 2-1). Le match retour devant le bouillant public du PAOK s’annonce compliqué malgré l’avantage pris par les Phocéens. En Ligue 1, la bande à Sampaoli vient de remporter ses trois derniers matchs face à Brest (1-4), Nice (2-1) et contre Saint-Etienne (2-4). Le succès obtenu contre les Aiglons leur a permis de se repositionner en 2place. Ensuite, les partenaires de Kamara ont confirmé à Geoffroy Guichard en réalisant une prestation aboutie face aux Verts (2-4) malgré une erreur de Lopez en début de rencontre. Avec le retour de blessure de Milik et le coup pris par Bakambu, Payet devrait être encore l'Olympien le plus dangereux devant.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier n’est pas au mieux en 2022. En effet, le club héraultais plutôt régulier dans ses performances en 2021, n’a remporté que 3 matchs depuis la reprise face à Monaco, Lorient et Bordeaux. Les hommes de Dall’Oglio sont calés dans le ventre mou du championnat avec 14 points d’avance sur la relégation. Le week-end dernier, le MHSC s’est incliné à la Mosson contre le Stade Brestois (1-2) malgré le 7but de Téji Savanier. En déplacement, les matchs de Montpellier nous offrent régulièrement un vainqueur (12 fois sur 14). Le renouveau de Montpellier cette saison vient de Wahi (8 buts) et de l’Anglais Mavididi (8) qui accompagnent le maître à jouer Savanier devant. Déjà vainqueur à La Mosson à l'aller, un OM en pleine confiance pourrait signer une 7e victoire consécutive contre un Montpellier ne joue plus grand-chose.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !