Pronostic OM Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille – Montpellier : des buts de chaque côté

La 18journée de Ligue 1 nous offre une affiche du Sud-Est de la France entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Les Phocéens occupent actuellement la 5place du classement avec seulement un point d'avance sur leur adversaire du jour. Les Marseillais, malgré des prestations moyennes, ont réussi à se hisser dans le top 5 de Ligue 1. De plus, les hommes d'André Villas-Boas comptent toujours deux matchs de retard. Les Olympiens ont également disputé la Ligue des Champions où ils se sont montrés extrêmement décevants, avec une dernière place de groupe. En Ligue 1, les Marseillais semblaient avoir retrouvé des couleurs mais ont connu une dernière ligne droite décevante en finissant sur trois rencontres sans la moindre victoire. L'OM s'est incliné à Rennes (2-1) et Angers (2-1), et n'a pas été en mesure de s'imposer au Stade Vélodrome face à une formation rémoise qui lutte pour le maintien (1-1) dans 3 matchs à buts.

Montpellier réalise également une première partie de saison très convenable. Réputé pour sa solidité lors des dernières saisons, le MHSC obtient cette année des résultats grâce à ses attaquants, et notamment son duo composé de Laborde et Delort, excellents depuis le début de saison. Les Héraultais ont, à l'instar de l'OM, mal terminé l'année avec 3 matchs sans le moindre succès, défaites contre Metz (0-2) et Lille (2-3) à la Mosson, pour un nul à Brest (2-2). En déplacement, les hommes de Michel der Zakarian se montrent à leur avantage puisqu'ils n'ont plus perdu depuis leur premier match de la saison à Rennes. Les Montpelliérains viennent de prendre des points lors des 7 derniers matchs à l'extérieur. Pour cette affiche, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 4 derniers matchs de l'OM.