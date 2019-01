Pronostic OM Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Liga

3

Match de la peur entre l’OM et Monaco

Profitez d'un 1er pari remboursé de 50€ chez BetStars

Profitez d'un 1er pari remboursé de 50€ chez BetStars

L'analyse d'Hervé Mathoux pour La Pronos Zone

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profitez de nombreux bonus pour parier sur ce Marseille - Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 20journée de Ligue 1 se termine avec le match entre l’OM et Monaco. Généralement considéré comme un choc, cet affrontement a perdu de l’intérêt au regard de la forme des 2 équipes. Si Monaco va jouer son maintien lors des 6 prochains mois, la pression est également très forte sur les joueurs marseillais. Humiliés par Andrézieux en Coupe de France, les Phocéens font face au mécontentement de leurs supporters qui vont leur réserver un accueil glacial. La formation de Rudi Garcia reste sur 7 matchs sans victoire et le coach olympien se sait menacé et attend une réaction de ses hommes.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A Monaco, la situation est toujours compliquée en Ligue 1, mais les 2 récentes qualifications en Coupe ont redonné un peu de sourire aux Monégasques. Très actif lors de mercato, le club princier est en train de bâtir une équipe largement capable d'obtenir le maintien. Outre les arrivées de nouveaux éléments (Naldo et Fabregas), le retour de Rony Lopes est la très bonne nouvelle pour Thierry Henry. Pour sa première titularisation, le Portugais qui avait été le meilleur monégasque la saison dernière a marqué en Coupe de la Ligue et a été très présent offensivement. Entre une équipe de Marseille en plein doute et des Monégasques en léger mieux, nous voyons un résultat de l'ASM et un match de la peur ponctué par peu de buts.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 50€, et 100€ de bonus au total- Misez votre premier pari de 50€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€- Vous obtenez également 2 paris sportifs de 10€ et 3 tickets de poker de 10€avecavecau lieu de 100€ offert avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !