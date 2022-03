Pronostic OM Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM – Monaco avec des buts de chaque côté

Pour clôturer la 27journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille affronte l’AS Monaco, avec d’un côté une formation phocéenne qui cherche à consolider sa place sur le podium et de l’autre des Monégasques lancés dans la course aux places européennes. Ces deux équipes sont également toujours dans le coup sur la scène européenne avec un affrontement face aux Suisses de Bâle pour l’OM en Conference League et contre Braga en Europa League pour l’ASM. A l'orée de cette journée, l’équipe olympienne se trouve à la 2place du classement avec 15 points de retard sur le PSG, bien parti pour remporter un nouveau titre. L’OM se focalise donc sur les équipes de derrière qui ne comptent qu’un point de retard comme Nice, ou 4 pour le duo Rennes – Strasbourg. Les Marseillais possèdent en revanche 9 unités d'avance sur Monaco. Depuis la reprise, l’équipe phocéenne manque de régularité dans ses performances, avec une élimination en quart de finale de la Coupe de France à Nice (4-1) ou avec des revers surprenants comme ce fut le cas au stade Vélodrome lors de la réception du promu clermontois (0-2). L’OM n’a pas su relever la tête en étant tenu en échec face à Troyes (1-1) le week-end dernier. Face au promu, les Marseillais ont pris les devants sur un penalty de Payet (9 buts en L1 alors que Milik en compte 14 toutes compétitions confondues) avant que l’ESTAC n’égalise en toute fin de rencontre par Touzghar. Dans ce moment important pour le club phocéen, Sampaoli devrait pouvoir compter sur la totalité de son effectif.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’AS Monaco vient de prendre un coup sur la tête en s’inclinant en demi-finale de la Coupe de France face au FC Nantes. Les Monégasques avaient parfaitement lancé ce match avec l’ouverture du score par Maripan avant de commettre des erreurs défensives à l’image du but de Sidibé contre son camp. Dans une rencontre ouverte, Nantes a repris l’avantage sur une action où la défense du club du Rocher est une nouvelle fois coupable. Toutefois, entré en jeu quelques minutes plus tôt, le Batave Boadu a égalisé de la tête sur un centre du prometteur Vanderson, auteur de sa seconde passe décisive du match. Finalement, les hommes de Philippe Clement se sont inclinés lors des tirs aux buts où Ben Yedder et Tchouaméni, les internationaux tricolores de l’ASM ont raté leurs tentatives. Ce revers intervient quelques jours après celui concédé au stade Louis II face au Stade de Reims (1-2). Egalement bien parti, le club du Rocher a tout gâché en fin de match avec un nouveau but contre son camp de Volland cette fois mais aussi l’expulsion de Jean Lucas. Ces faits de jeu ont relancé Reims qui n’a pas manqué cette opportunité de s’imposer en fin de rencontre (1-2). Arrivé pour remplacer Niko Kovac, Philippe Clement connait des débuts décevants puisque son équipe reste sur 4 rencontres sans la moindre victoire. Comme sur le dernier match de Marseille et sur les 3 derniers de Monaco, on pourrait voir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !