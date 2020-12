Pronostic OM Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM – Monaco avec des buts de chaque côté

L'Olympique de Marseille reçoit l'AS Monaco au Stade Vélodrome dans une rencontre importante dans le haut de tableau. L'OM a connu un départ poussif dans ce nouvel exercice mais a tout de même réussi à accrocher des points lorsque sa forme n'était pas optimale. Les protégés d'André Villas-Boas vont nettement mieux depuis quelques rencontres et restent sur 5 victoires consécutives et 8 journées sans la moindre défaite. Depuis le départ, seul l'AS Saint-Etienne s'est imposé face aux Phocéens. Les Olympiens viennent de réaliser leurs meilleures prestations de la saison lors de leurs succès face à Nantes (3-1) et à Nîmes (0-2) la semaine passée. Lors de ces deux rencontres, Dario Benedetto a trouvé le chemin des filets. Le buteur argentin a connu une longue période de disette mais revient en forme au bon moment. Avec deux matchs de retard et une 4place au classement, l'OM est bien placé dans la lutte pour le titre. Sur la scène européenne, le club phocéen a vu ses maigres espoirs de qualification pour l'Europa League s'envoler suite à sa défaite contre Manchester City (3-0) en milieu de semaine.

En face, l'AS Monaco pointe à la 5place de Ligue 1 à seulement une unité des Marseillais. Le club princier a lui aussi connu des débuts mitigés mais s'est bien repris lors des dernières journées. En effet, les Monégasques ont aligné 4 victoires consécutives face à Bordeaux, Nice, Nîmes et surtout face au champion de France en titre, le PSG. Les protégés de Kovac se sont montrés impressionnant offensivement lors de cette période avec 12 buts inscrits. La semaine passée, Monaco s'est inclinée à Lille dans une affiche du haut de tableau en ligue 1 (2-1) dans un match à buts et doit ramener quelque chose de son déplacement au Vélodrome pour ne pas perdre du terrain sur les équipes du haut de tableau. Dans cette affiche entre deux formations ayant des arguments offensifs (17 buts marqués en 11 matchs pour Marseille et 24 en 13 rencontre pour l'ASM), on devrait voir les deux équipes marquer comme lors des 8 dernières confrontations entre ces 2 formations.