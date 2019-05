Pronostic OM Lyon : Analyse, prono et cotes de l'Olympico

Profitez d'un 1er pari remboursé en CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ de remboursement EN CASH chez ParionsSport En Ligne

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Des Marseillais dans le dur

Lyon a la C1 en ligne de mire

Thauvin très incertain

Les compos probables :

L’OL peut enfoncer l’OM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur cet Olympico entre Marseille et Lyon, on vous propose de parier avec 2 sites vous offrantsur votre 1pari.Si vous perdez,et pouvez!!!N.B : Le bonus Winamax est également disponible pour tous les joueurs ayant profité des 10€ offerts sans dépôt ces derniers jours. Pour obtenir votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH, il vous suffit de déposer et faire ensuite un 1er pari.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur l’un des paris ci-dessous et gagnez la somme correspondante- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€L’OM figure actuellement à la 6e place de Ligue 1, à 7 points de Saint-Etienne qui occupe le dernier strapontin pour l’Europe. Les hommes de Rudi Garcia restent sur deux prestations décevantes face à des équipes de milieu de tableau : défaite à domicile face à Nantes (2-1) et nul à Strasbourg (1-1). Outre les mauvais résultats, l’ambiance dans le vestiaire marseillais n'est pas au beau fixe et une intersaison agitée s’annonce. De plus, les Phocéens devraient faire face à la gronde de leurs supporters, déçus de la saison de leurs protégés. Rudi Garcia a perdu du crédit auprès du public olympien mais aussi vis-à-vis de sa direction.Les Lyonnais sont, quant à eux, sous la pression du voisin stéphanois pour la troisième place qualificative à la Ligue des Champions. Être devancés par les Verts dans cette course à l’Europe serait très mal perçu par les supporters lyonnais. Les hommes de Genésio ont repris leur marche en avant avec des victoires sur Angers et Bordeaux, mais ont dû se contenter d’un nul face à Lille. Avec un seul point d’avance, la défaite est interdite au Vélodrome. La bande à Jean Michel Aulas réussit plutôt bien au Vélodrome depuis quelques années, une seule défaite lors des 9 derniers matchs disputés à Marseille.Rudi Garcia sera sans doute privé de 3 joueurs importants de son effectifs : les champions du Monde Florian Thauvin et Adil Rami, ainsi qu le latéral droit Bouna Sarr. Le coach olympien compte sur Luiz Gustavo au milieu, qui a réussi de bonnes dernières sorties, et sur Balotelli, qui a inscrit 8 buts en 12 matchs. Autre point fort marseillais dans la grisaille actuelle, Lucas Ocampos et son activité incessante sur le côté gauche. Du côté de Lyon, Génésio se réjouit du retour en forme de Depay, Fekir ou Terrier dans cette dernière ligne droite. L’an passé, le Néerlandais avait donné la victoire à son équipe au Vélodrome dans les arrêts de jeu.Mandanda – Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi – Payet, Lopez, Luiz Gustavo, Ocampos – Germain, Balotelli.Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy – Ndombele, Aouar – Depay, Fekir, Terrier - Dembélé.Dans cet Olympico, l’OL arrive avec plus de certitudes que l’OM. Les Marseillais devront en plus certainement faire face à la défiance de leur propre public. Souvent très fort en fin de championnat, Lyon veut s’imposer pour prendre le large sur leurs voisins stéphanois. De plus, l’OL réussit très bien ces dernières saisons eu Vélodrome et vient chercher une victoire dans une rencontre qui devrait offrir des buts. 11 des 12 derniers matchs de l’OL et 6 des 7 derniers de l’OM ont offert des buts de chaque côté. Habiles offensivement, les deux Olympiques font aussi preuve de fébrilité derrière.avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ au lieu de 100€avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !