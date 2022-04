Pronostic OM Lyon : Analyse, cotes et prono de l'Olympico

Bonus Betclic : 100€ offerts sur l'Olympico

L'OM perd peu

Un Lyon sur courant alternatif

L'OL encore décimé ?

Les compo probables :

L’OM mieux que l'OL

Actuellement 2e de Ligue 1, l'OM est dans une dernière ligne droite intense qui se termine par un enchaînement Lyon, Eindhoven, Lorient, Rennes et Strasbourg. Voire une finale de C4. Au classement de L1, la formation marseillaise possède 6 points d’avance sur Rennes et Monaco. Néanmoins avec le retour en forme de Monaco et une confrontation directe face au Stade Rennais, l’OM serait inspiré de continuer à prendre des points pour ne pas se retrouver sous pression. Les hommes de Sampaoli sont sur une très bonne dynamique en L1, puisque lors des 7 dernières journées de championnat, ils ne se sont inclinés qu’une seule fois au Parc des Princes face à un PSG ayant bénéficié d'un penalty assez généreux (2-1). Dernièrement, Marseille s’est défait du FC Nantes (3-2) au stade Vélodrome après avoir été mené deux fois dans la rencontre, preuve de la force mentale de cette équipe. Ensuite, lors de la dernière journée, le club phocéen s’est sorti du piège rémois pour décrocher une précieuse victoire en Champagne grâce à un Gerson de plus en plus précieux dans le jeu marseillais (0-1). En milieu de semaine, l’OM a souffert en demi-finale de la Conference League, s’inclinant à Feyenoord avec un nouveau but de Gerson (3-2). Malgré ce revers, les Marseillais gardent de belles chances se qualifier lors du match retour qui se disputera jeudi prochain au Vélodrome.De son côté, l’olympique Lyonnais est la grande déception de la saison en Ligue 1. La formation rhodanienne se trouve en 8e position avec 5 points de retard sur Nice, 5et 7 sur le podium. Battus en 1/4 de finale de C3 par West Ham récemment, les Lyonnais abattent certainement l’une de leurs dernières cartes ce dimanche dans l’optique d’une qualification européenne. Lors de la dernière journée, l’OL s’est imposé face à Montpellier (5-2), dans une rencontre marquée par plusieurs incidents avec les supporters. Ces derniers mécontents des résultats de leurs protégés se sont manifestés virulemment. En déplacement, le club lyonnais n’est pas spécialement performant comme le montrent les dernières sorties avec une seule victoire (à Lorient) lors des 6 derniers matchs à l’extérieur. Pour son dernier déplacement, Lyon s’est fait surprendre par Brest (2-1) qui est calé dans le ventre mou du championnat.Du côté de l'OM, Sampaoli dispose d’un effectif quasiment au complet puisque seuls Balerdi, de la Fuente sont indisponibles. Pour affronter l’OM, Bosz pourrait être encore privé de plusieurs éléments importants puisque les Ndombélé, Lopes, Dubois, Caqueret ou Denayer ont tous raté le dernier match.: Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Gerson, Kamara, Guendouzi - Ünder, Milik, Payet.: Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Gerson, Kamara, Guendouzi - Ünder, Milik, Payet.La 35journée de Ligue 1 se termine ce dimanche soir par le fameux Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. A l'aller, le match avait été arrêté puis rejoué après que Payet a reçu une bouteille de la part d'un supporter lyonnais (score final 2-1 pour l'OL). Vainqueur de 10 de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, l'OM reste sur 5 victoires au Vélodrome et a fait preuve d'une belle régularité tout au long de la saison. Avec Rennes et Monaco à 6 points derrière, l'objectif des Marseillais sera sans doute de faire au moins match nul face à une équipe de Lyon qui se déplace mal en ce moment. Entre une équipe marseillaise pas au mieux défensivement jeudi et un OL contraint de s’imposer pour croire en l'Europe, cet Olympico devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté. Comme lors des 3 des 4 derniers matchs de l'OM et comme lors de 6 des 7 dernières rencontres de l'OL. Avec pourquoi pas un nouveau but d'un Payet ou d'un Gerson en grande forme.