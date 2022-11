Pronostic OM Lyon : Analyse, cotes et prono de l'Olympico + 100€ offerts DIRECT

Après le quasi perfect sur la C1 des deux dernières semaines (PSG - Maccabi Haïfa, Francfort - OM, OM - Tottenham et Juventus - PSG), on tente le coup sur l'affiche de Ligue 1. Et pour jouer nos pronostics OM - Lyon, on vous propose d'obtenir100€ offerts DIRECT par ZEbet pour parier

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur Marseille - Lyon

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Les gatés on gâché

Lyon est bien reparti avec Blanc

L'OM a reperdu Bailly

Les compo probables :

Un Olympico ouvert

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leest actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code! Idéal pour parier sur nos pronostics OM Lyon !t'offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si tu déposes 50€, ZEbet t'offre direct 50€ et tu as donc 100€ pour miser.- si tu déposes 100€, ZEbett'offre direct 100€ et tu as donc 200€ pour miser.- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentre bien le codelors de votre inscription- ZEbet t'offre le montant de ton 1dépôt jusqu'à 100€.- Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !- Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner(564€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).L'OM a connu un véritable cauchemar en milieu de semaine. En effet, les Marseillais avaient la possibilité de se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions en s’imposant à domicile contre Tottenham. Auteur d’une très bonne première période, les Marseillais sont rentrés au vestiaire avec 1 but d’avance sur leur adversaire. Piégé sur un coup de pied arrêté des Spurs, Marseille a raté une balle de match par Kolasinac. En toute fin de rencontre, sur un ballon perdu bêtement, Hojbjerg est venu conclure une contre-attaque londonienne. Les Marseillais n'étaient pas au courant, mais ce but leur faisait perdre la 3place, qui leur permettait d’être rebasculé en Europa League. L’OM est désormais éliminé de toutes compétitions européennes et doit se focaliser sur le championnat. Actuellement, l’équipe olympienne est en 5position avec 3 points de retard sur le podium. Après avoir réalisé une très bonne entame, Marseille est dans le dur avec 4 journées sans la moindre victoire : 3 revers pour un nul obtenu le week-end dernier à Strasbourg (2-2) alors qu’il menait de 2 buts.Lyon a également connu un passage compliqué qui a poussé le club à se séparer de Peter Bosz pour nommer Laurent Blanc. L’ancien entraîneur du PSG a débuté sa carrière dans le Rhône avec un revers à Rennes (3-2). Depuis cette défaite d'un rien chez une équipe en grande forme en L1, les Rhodaniens se sont repris avec un succès obtenu à Montpellier (1-2) arraché en toute fin de rencontre grâce à une réalisation d’Alexandre Lacazette. L’ancien Gunner est l’homme en forme puisqu’il a signé une nouvelle réalisation décisive lors de la réception de Lille (1-0). Ces deux victoires consécutives sont venues redonner confiance à des Lyonnais jusque-là moribonds.Peut-être revenu trop tôt, Bailly s'est reblessé face à Tottenham et devrait rater ce match. Lyon devrait seulement avoir à faire sans Tolisso, gravement blessé. Mardi, les choix de Tudor ont interrogé sur le Veux Port, notamment lors de ces remplacements. Les Payet ou Gerson étaient attendus mais sont le plus souvent laissés sur le banc. Laurent Blanc a lui relancé des joueurs écartés sous Bosz, comme Diomandé, Aouar et Boateng. A ses côtés, l’ancien joueur de l’Ajax d’Amsterdam, Tagliafico s’est installé comme l’un des éléments les plus performants de son équipe de par sa combativité et son activité incessante.: Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Guendouzi, Harit - Alexis Sanchez.: Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Thiago Mendes, Tagliafico - Aouar - Lacazette, DembéléLa 14e journée de Ligue 1 se conclut avec une très belle affiche avec le traditionnel Olimpico qui met aux prises Marseille à Lyon. Depuis l'arrivée de Laurent Blanc, l'OL va mieux tandis (1 défaite à Rennes, pour 2 victoires), tandis que c'est la débandade du côté marseillais (4 matchs sans victoire en L1, élimination de toutes les coupes d'Europe). Logiquement, Lyon devrait être capable de faire un résultat. D'autant que ce déplacement au Vélodrome réussit plutôt bien à l'OL depuis quelques saisons (3 victoires sur les 5 derniers Olympicos disputés à Marseille dont celui de l’an passé où l’OL s’était imposé largement (3-0). A noter que 4 des 5 derniers buts de l’OL ont été inscrits par Lacazette.Retrouvez le Pronostic OM Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !