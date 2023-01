Pronostic OM Lorient : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM ne lâche rien face à Lorient

Troisième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a effectué une excellente opération en milieu de semaine en prenant le dessus sur Troyes (0-2) dans l'Aube. Lors de cette rencontre, les Marseillais ont fait la différence à deux moments clés, avec l'ouverture du score rapide de Mbemba et au retour des vestiaires par Veretout. Ce succès a permis à l'OM de revenir à deux points de la 2place occupée par le Racing Club de Lens qui a perdu des points à Strasbourg. Sur une excellente dynamique, les protégés d'Igor Tudor ont remporté leurs 5 dernières rencontres de championnat. Depuis la reprise des compétitions, le club phocéen a surclassé Toulouse (6-1) au Vélodrome, avant de s'imposer sur la pelouse de la Mosson face à Montpellier (1-2). A noter également que la formation marseillaise s'est hissée en 16de finale de la Coupe de France suite à son succès sur Hyères (0-2) et retrouvera Rennes pour l'affiche du prochain tour. Avant la coupure pour le Mondial, l'OM a perdu Amine Harit sur blessure. Pour pallier son indisponibilité, Longoria a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts en s'attachant les services de l'Ukrainien Malinovski. L'ancien joueur de l'Atalanta a fait ses débuts face à l'ESTAC en milieu de semaine et pourrait connaître sa première titularisation ce week-end.

En face, le FC Lorient a été la sensation du début de saison en Ligue 1. En effet, pendant de nombreuses semaines, les Merlus ont été sur le podium du championnat. La belle dynamique des hommes de Régis le Bris s'est ralentie. En effet, les Lorientais avaient enchaîné 5 journées sans la moindre victoire avant le Mondial. Depuis la reprise des compétitions, les Merlus ont connu des fortunes diverses en s'inclinant d'abord face à Montpellier (0-2) puis en allant chercher un succès sur la pelouse d'Angers (1-2), lanterne rouge du championnat. En milieu de semaine, Lorient a été tout proche de s'imposer à domicile face à Monaco (2-2) mais a été rejoint dans le temps additionnel. Lors de cette rencontre, Ouattara et Moffi ont confirmé qu'ils étaient les hommes forts du club breton. Le Nigérian a inscrit son 11e but de la saison face au Club du Rocher et est désormais très convoité. Devant son public du Vélodrome, l'OM devrait poursuivre sur sa belle dynamique en enchainant un 6e succès consécutif en L1 face à Lorient, dans un match qui s'annonce disputé et riche en buts au vu des potentiels offensifs des deux équipes.