Pronostic OM Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Une victoire de l'OM comme au hommage au Boss face à Lorient

Auteur d'une excellente entame de championnat, l'Olympique de Marseille laissait penser qu'il pouvait être un candidat à la Ligue des Champions. Les dernières prestations offertes par le club phocéen sont venues atténuer cette impression. En effet, invaincus lors des 6 premières rencontres disputées, les Marseillais restent sur deux défaites consécutives en Ligue 1 face à deux formations nordistes, Lens (2-3 au Vélodrome) et Lille (2-0) à Pierre-Mauroy. Ces contre-performances ont fait reculer l'OM en 5position du classement, à 4 points du dauphoin lensois. En revanche, les Olympiens ont un match en retard à disputer bientôt face à l'OGC Nice. Lors de cette trêve internationale, le club marseillais a été endeuillé par le décès de Bernard Tapie, symbole du grand OM. Ce dimanche, le club aura à cœur de lui rendre un hommage en remportant la victoire. Les récentes prestations décevantes peuvent s'expliquer par une baisse physique des joueurs marseillais, certainement la conséquence du style de jeu très éprouvant mis en place par Sampaoli. Les quelques jours de coupure auront sans doute permis de recharger les batteries.

De son côté, Lorient fait partie des satisfactions de ce début de saison, puisque les Merlus pointent en 7position avec le même nombre de points que Marseille. Les Merlus sont sur la lignée de ce qu'ils ont produit lors de la deuxième partie de saison dernière, qui leur avait permis de se sauver. Depuis le départ de cet exercice, les hommes de Pélissier n'ont perdu qu'une seule fois à Montpellier, qui pouvait encore compter sur son duo d'attaque Delort – Laborde. Impressionnant dans son stade, le club breton a successivement dominé Monaco, Lille et Nice. Juste avant la trêve internationale, la formation lorientaise a perdu ses premiers points au Moustoir en étant tenu en échec par Clermont (1-1). En déplacement, Lorient n'est pas en reste avec quelques matchs nuls face à Saint-Etienne, Lens ou Lyon, mais se débrouille moins bien qu'à domicile. De plus, l'excellent buteur Moffi est incertain pour cette rencontre. Déterminé à se relancer après son mauvais passage et à rendre hommage au Boss, l'OM devrait se sortir du piège lorientais et prendre les 3 points.