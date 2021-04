Pronostic OM Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM - Lorient endiablé !

Positionné à la 6place de Ligue 1, l'OM est lancé dans la course à l'Europe. Bien mieux depuis son changement de coach, le club phocéen affiche un bilan de 3 victoire, 1 nul et 1 défaite depuis le début de l'ère Sampaoli. Après avoir perdu à Nice juste avant la trêve internationale (3-0), l'OM s'est repris en s'imposant à domicile face à Dijon (2-0) et en allant chercher un bon nul à la Mosson contre Montpellier (3-3) en ayant joué quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. L'OM regrette cependant le but concédé en fin de match qui lui a coûté 2 points et l'expulsion de Caleta-Car qui manquera à la défense centrale marseillaise ce samedi. De son côté, Lorient joue aussi quelque chose en cette fin de saison : son maintien. Après avoir signé une très belle opération en s'imposant à domicile face à un concurrent direct, Brest (1-0), il y a 15 jours, le club morbihannais a été battu par Lens à Bollaert le week-end dernier (4-1). 17de Ligue 1, Lorient n'a plus que 2 points d'avance sur le barragiste, Nîmes. Les Merlus réalisent une très bonne année 2021 mais ils encaissent toujours trop de buts (1 seul clean sheet sur ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues). Cette opposition entre deux formations qui doivent absolument prendre des points pour leur objectif respectif en cette fin des saison devrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors de 13 des 16 derniers matchs des Lorientais. A noter que le dernier match de l'OM a vu 6 buts et celui de Lorient 5.