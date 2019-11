Pronostic OM Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match ouvert entre l’OM et le LOSC!

L'Olympique de Marseille, septième, reçoit Lille, troisième, dans le cadre de la 12journée de Ligue 1. Humiliés au Parc des Princes dans le traditionnel classico (4-0), les Marseillais vont sans doute être chahutés par leurs supporters. En Ligue 1, les Phocéens ont remporté une seule rencontre au cours des 6 dernières disputées, et viennent de s'incliner en Coupe de la Ligue à Monaco (2-1). Lors de son dernier match au Vélodrome, l'OM s'est imposé face à Strasbourg (2-0) et va tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile. De son côté, Lille arrive pour réussir un coup face à une formation touchée par la lourde défaite face au PSG. Mais depuis le début de saison, les hommes de Galtier connaissent des difficultés en déplacement et n'ont pas remporté le moindre match hors de leurs bases. Des progrès se sont faits ressentir face à Rennes et Nice (deux matchs nuls 1-1) mais les Lillois ont de nouveau chuté à Toulouse (2-1). Entre des Marseillais qui ont scoré sur leurs 4 derniers matchs à domicile et des Lillois qui ont su faire trembler les filets sur leurs 8 dernières rencontres toutes compétitions confondues, on devrait voir logiquement des buts de chaque côté.