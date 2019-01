Pronostic OM Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

4

Lille peut accrocher un résultat à Marseille

Si la victoire à Caen a mis fin à une série de 9 matchs sans victoire des Marseillais, ce succès ne devrait pas suffire à calmer le mécontentement des supporters phocéens. Les Olympiens s’attendent à subir une forte pression de leurs fans. De plus, Garcia déplore plusieurs absents pour cette rencontre : Ocampos et Sanson sont suspendus, Payet et Rami sont blessés, tandis que Sakai est à la Coupe d’Asie. Et si la nouvelle recrue Mario Balotelli a signé mercredi, il sera compliqué pour l'Italien de débuter. Ce dernier devrait être en manque de rythme et reste sur 6 derniers mois où il n’a pas marqué le moindre but avec l’OGC Nice.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Conscients des difficultés marseillaises actuellement, les Lillois viennent pour réussir un coup. Victorieux de leurs 4 derniers matchs, les hommes de Galtier pourront profiter de cette confiance pour accrocher au moins un nul au Vélodrome. Avec leurs attaquants très rapides (Bamba, Ikoné, Araujo ou Pépé), les contre-attaques lilloises pourraient faire mal à la défense marseillaise. Sur une série de 4 victoires en déplacement, le LOSC a des atouts à faire valoir face à une équipe en crise. Pour cette rencontre, nous voyons Lille accrocher au moins un nul à Marseille.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !