Pronostic OM Lille : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Un OM – Lille avec des buts de chaque côté

La 21journée de Ligue 1 se conclut dimanche sur une affiche au stade Vélodrome entre l’Olympique de Marseille et le LOSC. Le club phocéen est actuellement sur le podium de la L1 avec le même nombre de points que l’OGC Nice. En revanche, les protégés de Sampaoli ont un match en retard à jouer qui pourrait leur permettre de prendre seul la place de dauphin du PSG. A l’intersaison, l’équipe marseillaise a recruté de nombreux joueurs pour permettre au club de retrouver la Ligue des Champions. Sans être particulièrement brillant, l’OM se montre régulier dans ses performances puisque le club olympien est l’une des formations qui a le moins perdu du championnat (3 revers, seul Paris fait mieux). Décevant sur la scène européenne, Marseille a dû se contenter de la 3place de son groupe, qui lui a tout de même permis d’être basculé en Conference League. Lors des dernières semaines, les Marseillais ont connu des fortunes diverses avec un succès à Strasbourg (0-2) avant d’accrocher un point en toute fin de rencontre face à Reims (1-1) grâce à un penalty de l’indispensable Payet (7 buts en championnat). La semaine passée, l’OM a mis fin à une longue malédiction à Bordeaux en s’imposant au Matmut Atlantique (0-1) sur une réalisation du turc Under. Les partenaires de Kamara se sont également qualifiés pour les 8de finale de la Coupe de France où ils affronteront Montpellier. En fin de semaine, l’OM a peut-être réalisé un joli coup sur le marché des transferts en enrôlant Cédric Bakambu, l’ancien buteur de Villarreal.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lille a surpris tout son monde l’an passé en remportant la Ligue 1 devant le PSG et Monaco. Grand artisan de ce titre, Christophe Galtier est parti rejoindre Nice et a été remplacé par Jocelyn Gourvennec. L’ancien entraineur de Bordeaux a mis du temps à imposer sa philosophie dans le Nord de la France, mais les résultats de la fin d’année 2021 ont montré des progrès significatifs. En effet, les Nordistes ont réussi une réelle performance en Ligue des Champions en remportant leur groupe devant Salzbourg, le FC Séville et Wolfsbourg. En Ligue 1, les Lillois sont remontés dans la première partie de tableau à la 10e place, avec 3 points de retard sur Rennes (4e) et 8 sur leur adversaire du soir. Les hommes de Gourvennec ont accroché de bons résultats avec notamment des succès sur Rennes, Troyes et Bordeaux. La seule fausse note des dernières semaines est intervenue en Coupe de France avec une défaite aux tirs aux buts contre Lens, alors que les Lillois, pourtant pas mal diminués par le Covid, menaient de 2 buts. La rencontre du week-end dernier face à Lorient a été reportée. Pour ce déplacement dans le Sud de la France, Lille devrait retrouver son ultra-prolifique buteur (16 buts toutes compétitions confondues), Jonathan David, absent à Lens. Cette affiche entre Marseille et Lille met aux prises deux formations sur de bonnes dynamiques, ce qui devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !