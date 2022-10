Pronostic OM Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Après le 2/3 sur le Clasico, on retrouve Marseille qui cette fois accueille Lens dans un gros choc pour le podium. Pour jouer nos pronostics OM - Lens, Winamax vous offre 100€ DIRECT !

Nos paris sur OM - Lens

Un OM paradoxal

Lens moins bien en déplacement

Des absents de part et d'autre

Les compos probables pour OM - Lens :

Marseille se « reLens »

Les dernières semaines ont été paradoxales pour l'Olympique de Marseille qui s'est totalement relancé en Ligue des Champions grâce à sa double victoire face au Sporting Lisbonne mais qui a connu un mauvais passage sur le plan national. Désormais dans le coup pour la qualif' en C1, la formation phocéenne va devoir affronter l'Eintracht mercredi, puis Tottenham, pour accrocher son ticket pour les 8de finale. Très solide jusque-là en Ligue 1, Marseille a subi un revers inattendu, en s'inclinant à domicile face à l'AC Ajaccio (1-2). Le week-end dernier, les hommes de Tudor avaient la possibilité de se reprendre au Parc des Princes dans le Classico face au Paris Saint-Germain (1-0). Sauvé à plusieurs reprises par les parades de Lopez, l'OM a craqué en fin de première période sur un but signé Neymar. Malgré une envie évidente et des actions dans la surface parisienne qui auraient pu leur offrir un penalty, les Phocéens ne sont pas parvenus à revenir au score.En face, Lens est 3du classement, avec 1 point et 1 place d'avance sur l'OM. Partis tambour battant cette saison, les Nordistes font toujours souvent le job lors des dernières rencontres mais difficilement. C'est sur le plus petit des scores (1-0) que les Sang et Or ont remporté leurs 3 dernières rencontres à domicile face à Troyes, Lyon et Montpellier. Le week-end dernier, les Lensois ont souffert pour se défaire des Montpelliérains mais ont réussi à faire la différence grâce à Saïd qui a parfaitement exploité une erreur de la défense héraultaise. Ce succès a permis à Lens de monter sur le podium à la place de Marseille. Redoutables à Bollaert, les hommes de Franck Haise n'ont en revanche gagné qu'1 seul de leurs 5 déplacements. Après 2 nuls à Reims (1-1) et Nantes (0-0), Lens a perdu à Lille le derby du Nord pour son dernier match à l'extérieur en date (0-0).Lors du Classico, le club marseillais a perdu Bailly, sorti blessé, tandis que Gigot, entré à sa place a été expulsé. En revanche, Kolasinac fait son retour. En plus de l'excellente prestation de Lopez, Tudor a dû apprécier la performance de Mbemba au four et au moulin. Du côté de Lens, Cabot a rejoint les blessés longue durée Farinez et Gradit à l'infirmerie. Très en vue en début de saison, le belge Openda ne retrouve plus son coup de rein et n'a plus marqué depuis début septembre.: Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Alexis Sanchez.: Samba - Haïdara, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Claude-Maurice - Openda.Malgré le revers concédé dans le Classico, Marseille a montré qu'il pouvait gêner une équipe du niveau du PSG. Mis à part son écart face à Ajaccio, l'OM a gagné 4 matchs de championnat au Vel', pour 1 nul face à une belle équipe de Rennes. Loin de ses bases, le Racing ne s'est imposé qu'une seule fois. Déterminé à reprendre place sur le podium, Marseille pourrait prendre le dessus sur une équipe lensoise un peu moins virevoltante lors des dernières semaines, surtout en déplacement. A noter que ce match va se voir affronter les deux meilleurs défenses du championnat, avec seulement 8 buts encaissés chacune en 11 matchs.