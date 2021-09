Pronostic OM Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM se (re)Lens

Après avoir connu un exercice dernier agité entre heurts avec les supporters et le départ inattendu d'André Villas Boas, Marseille a su repartir de l'avant avec la nomination de Longoria. Le nouveau président a décidé de confier l'équipe à Sampaoli, dont la fougue et le jeu offensif ravissent le stade Vélodrome. Grâce à une excellente fin de saison dernière, l'OM est parvenu à décrocher une place en Europa League. Lors du mercato estival, les dirigeants marseillais se sont montrés très actifs pour attirer de nouveaux joueurs comme Guendouzi ou Saliba. Marseille a parfaitement lancé sa saison en restant invaincu depuis le début avec un bilan de 4 victoires et 2 nuls. De plus, la formation phocéenne compte un match en retard face à Nice. Cette semaine, les hommes de Sampaoli se sont imposés face à Rennes (2-0) au Vélodrome. En revanche, les Marseillais ont été tenus en échec à Angers (0-0) en milieu de semaine.

En face, Lens est une équipe séduisante à voir évoluer. L'an passé, les Sang et Or avaient donné des suées aux grosses écuries (dont l'OM) dans la course à l'Europe. Bien partis dans cette nouvelle saison, les Lensois sont restés invaincus 6 journées avant de s'incliner en milieu de semaine à domicile face à Strasbourg (1-0). Malgré ce revers, l'équipe nordiste occupe la 4place avec seulement 2 points de retard sur son adversaire du soir. Invaincu en déplacement avec un nul à Rennes et deux succès contre Monaco et Bordeaux, Lens rêve de faire un coup au Vélodrome comme l'an passé (victoire 1-0). Mais déterminé à repartir de l'avant après son nul à Angers, Marseille semble en mesure de dominer Lens.