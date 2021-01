Pronostic OM Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM et Lens oublient le couvre-feu

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce OM - Lens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En match en retard de la 9journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Lens au Stade Vélodrome. Les Marseillais sortent d’une semaine compliquée, au cours de laquelle ils ont été tenus en échec par un Dijon relégable (0-0), avant d'être battus par leur pire ennemi, le PSG, dans le Trophée des Champions (1-2). Pour conclure ces 7 jours catastrophiques, les Phocéens se sont inclinés au Vélodrome face à la lanterne rouge, Nîmes (1-2). Ce passage délicat a poussé Jacques-Henri Eyraud à sortir de sa réserve. Le président olympien a haussé le ton au lendemain de la triste prestation face aux Crocos. Cette défaite, combinée aux succès des nombreux rivaux, a repoussé l’OM à la 6place qui n’est pas qualificative pour les coupes européennes. Contre Nîmes, le club phocéen avait l’opportunité d’ouvrir le score mais Florian Thauvin a raté son penalty, une habitude cette saison pour les attaquants de l’OM. Si Benedetto a réduit l’écart en fin de match, Marseille a livré une performance loin des standards d’un club visant la Ligue des Champions. Dans l’obligation de repartir de l’avant et de se replacer dans la course à l’Europe, les Olympiens doivent s’imposer face à Lens.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club nordiste est l’une des satisfactions de cet exercice. Promus cette saison, les Sang et Or sont calés en milieu de tableau, avec seulement 4 points de retard sur l’OM. Les hommes de Franck Haise pratiquent un jeu très plaisant, à l’image de ce qu’ils ont fait ce week-end à Nantes. Les Lensois, comme l’OM, ont raté un penalty par Kakuta et se sont fait punir dans la foulée par les Canaris. Poussés par leur superbe état d’esprit, les Nordistes n’ont pas abdiqué et ont réussi à égaliser en fin de match par ce même Kakuta, qui a signé sa 8réalisation de la saison et qui a effacé ainsi son penalty manqué (score final 1-1). Efficaces offensivement, les Lensois commettent par moment de grossières erreurs défensives, à l’image de celle de Gradit face aux Canaris. Pour ce match en retard, on devrait voir des buts de chaque côté, comme lors de 7 des 8 dernières rencontres disputées par l’OM.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !