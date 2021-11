Pronostic OM Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L'OM enfin récompensé face à la Lazio

L’arrivée de Sampaoli à la tête de l’OM la saison passée a relancé le club phocéen qui est parvenu à décrocher une place en Europa League. Lors de la période estivale, le club olympien a opéré un recrutement massif avec de multiples arrivées pour permettre à l’OM de viser le podium de L1. Actuellement, l’Olympique de Marseille occupe la troisième place du classement avec un seul point de retard sur le 2, l’OGC Nice, avec qui il avait fait match nul la semaine passée (1-1). Le week-end dernier, Marseille a assuré l’essentiel en s’imposant sur la pelouse du promu clermontois grâce à une réalisation de l’international turc Under, parfaitement acclimaté dans son nouveau club. Face aux Auvergnats, Sampaoli avait décidé de mettre Payet et Milik sur le banc, certainement en prévision de ce choc face à la Lazio. En effet, le club marseillais joue gros dans l’optique de la qualification puisque l’OM occupe actuellement la 3place de son groupe. En s’imposant ce jeudi, la formation olympienne devancerait son adversaire du jour et serait en position idéale avant ses confrontations face à Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. Pour cela, Marseille va devoir décrocher son premier succès de la compétition après avoir signé 3 nuls, souvent mal payés, lors des premières journées.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Lazio est en 2position du groupe après avoir battu le Lokomotiv Moscou (2-0) et obtenu le nul face à Marseille (0-0). Lors de la 1journée, le club italien s’était en revanche incliné en Turquie face à Galatasaray (1-0). En Serie A, le club romain pointe en sixième position avec un seul point de retard sur la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Lors de la dernière journée, les Laziale ont été tout proches de ramener un succès de leur déplacement à Bergame (2-2) où ils se sont fait rejoindre dans le temps additionnel. Depuis le début de saison, les hommes de Sarri rencontrent des problèmes en déplacement où ils ne se sont imposés qu’une seul fois toutes compétitions confondues, face au promu Empoli. Poussé par le Vélodrome, Marseille devrait être enfin récompensé de ses efforts en décrochant son premier succès de la compétition.- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Lazio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !