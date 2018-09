Pronostic OM Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Encore un but pour Thauvin

L'Olympique de Marseille a débuté son championnat par une belle victoire sur Toulouse mais les contre-performances à Nîmes (défaite) et au Vélodrome face à Rennes (match nul) avaient soulevé quelques interrogations. Lors des derniers jours du mercato, les Marseillais ont réussi un joli coup en enrôlant Kevin Strootman. Son arrivée offre à Garcia de nouvelles possibilités, et notamment celle de l'associer avec Luiz Gustavo au milieu. Avec Strootman directement titularisé au Louis II, les Phocéens ont réussi une très belle prestation en s'imposant à Monaco (3-2). Si Mitroglou s'est montré intéressant, un joueur a une nouvelle fois été décisif : Florian Thauvin. Le récent champion du Monde a été impliqué dans 4 buts (une passe décisive et 3 buts) sur les 4 dernières journées. L'an passé, il totalisait 22 buts et 10 passes décisives. Critiqué pour être moins performant face aux grosses écuries, il est souvent très efficace face aux petites cylindrées.Guingamp arrive au Vélodrome en tant que lanterne rouge. Les Guingampais n'ont toujours pas remporté le moindre match et ont encaissé déjà 10 buts. De plus, Kombouaré déplore plusieurs absents pour ce match dont les titulaires Kerbrat et Ikoko. Jouer au Vélodrome n'est pas le meilleur endroit pour essayer de se relancer. La dernière victoire guingampaise en terre phocéenne remonte à 2003. L'an passé, la formation d'Antoine Kombouaré s'était inclinée sur un but de Florian Thauvin. Entre des Marseillais relancés par leur succès à Monaco et des Guingampais avec le moral dans les chaussettes, nous misons sur une victoire des hommes de Rudi Garcia... avec un but de l'inévitable Florian Thauvin.