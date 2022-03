Pronostic OM FC Bâle : Analyse, cotes et prono du 8e aller de Ligue Europa Conférence

200€ chez Betclic au lieu de 100€ sur OM - Bâle !

Nos pronostics OM - Bâle

L'OM compte sur cette C4 pour rebondir

Le FC Bâle ne fait plus peur

Un OM presque au complet, Bâle orphelin de Cabral

Les compo probables :

Marseille fait le job au Vélodrome

de son groupe de C3 derrière Galatasaray et la Lazio Rome, Marseille a été rebasculé dans cette Conference League. La formation olympienne a fait le taf en 16e de finale (barrages) en éliminant le club de Qarabag. D'abord vainqueur au Vélodrome (3-1), l'OM a finir le travail en Azerbaïdjan (victoire 3-1, 6-1 en cumulé). Sur la scène nationale, le club phocéen connaît une période difficile avec une élimination en 1/4 de finale de Coupe de France face à Nice, et 3 journées de Ligue 1 sans le moindre succès. En effet, les Marseillais ont concédé le nul sur la pelouse de Troyes (1-1) mais ont surtout perdu leurs deux derniers matchs au stade Vélodrome face au promu clermontois (0-2) et contre l'AS Monaco (0-1) le week-end dernier. Alors bien installé sur le podium de la Ligue 1, Marseille se retrouve désormais sous la pression de Rennes, revenu à 1 point. Les dernières mauvaises prestations ont émis des doutes sur la gestion du groupe par Sampaoli. Le technicien argentin veut utiliser cette Conference League pour relancer sa formation.Le FC Bâle a perdu de sa superbe. Equipe que l'on avait l'habitude de voir Ligue des Champions, l'ancienne équipe de Mohammed Salah n'a plus gagné son championnat depuis 2017. Cette saison, le club bâlois se positionne à la 3place, derrière les Young Boys de Berne et surtout le FC Zurich qui compte 15 points d'avance. Bâle a d'ailleurs perdu fin février chez le leader (4-2), avant de concéder le nul face à Saint-Gall et de se rassurer un peu ce week-end en battant son poursuivant Lugano. Pour atteindre ces 8de finale de Conference League, les Suisses ont dominé leur groupe de qualification en prenant le dessus sur Qarabag, Omonia et Almaty. Un groupe relativement faible.Hormis l'ailier turc Cengiz Ünder blessé et un Pape Guez suspendu, Sampaoli devrait disposer d'un effectif au complet. Du Côté de Bâle, le latéral gauche Padula devrait être forfait. Surtout, le club a perdu lors du mercato hivernal son meilleur buteur, le Brésilien Cabral parti remplacer Vlahovic du côté de la Fiorentina. Pour compenser ce départ, les Suisses ont attiré Fedor Chalov, en perte de vitesse au CSKA Moscou. Le Russe monte en puissance avec le club suisse et vient d'inscrire 3 buts lors des 2 derniers matchs.: Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Payet - Bakambu, Milik.: A venirEliminé de Coupe de France en 1/4, l'OM n'a plus que cette Ligue Europa Conférence pour aller chercher un titre. Les Phocéens ont deux objectifs sur cette fin de saison : finir 2de Ligue 1 et remporter cette C4, ce qui semble possible au vu de l'adversité restante. Porté par un Vélodrome qui rêve de titre, l'Olympique de Marseille devrait s'imposer face au FC Bâle.