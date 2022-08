Pronostic OM Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM sur sa lancée face à Clermont

Auteur d'une excellente saison l'an passé, l'Olympique de Marseille a décroché une place en Ligue des Champions en finissant en 2position derrière le PSG. Les Phocéens s'étaient également illustrés en Coupe d'Europe avec une demi-finale de Conference League face au Feyenoord Rotterdam. Malgré ces bons résultats, Jorge Sampaoli a jeté l'éponge cet été car la campagne de recrutement n'était pas à son goût. Longoria a une nouvelle fois montré son savoir-faire et a rapidement trouvé un nouvel entraineur en la personne d'Igor Tudor. Après des débuts tumultueux, le Croate semble avoir imposé sa patte sur le jeu phocéen. Le club marseillais s'est renforcé avec les arrivées d'Alexis Sanchez, de Luis Suarez, de Jonathan Clauss, de Nuno Tavares, de Mbemba ou de Veretout, mais aussi dernièrement d'Eric Bailly. L'OM possède un effectif de qualité qui devrait lui permettre d'être compétitif sur les deux tableaux cette saison. Victorieux de son premier match face à Reims (4-1), le club phocéen a ensuite été freiné par Brest (1-1). Les Olympiens ont ensuite relancé la machine en dominant tout d'abord Nantes (2-1) avant de surclasser Nice (0-3) le week-end dernier, avec un doublé d'Alexis Sanchez. Les recrues sont parfaitement adaptées à l'image du Chilien très bon à l'Allianz Riviera ou de Tavares buteur à 3 reprises depuis l'entame du championnat.

En face, Clermont joue de nouveau le maintien après avoir lutté âprement pour conserver sa place dans l'élite l'an passé. L'équipe clermontoise connait chaque année des mercatos agités puisque ses meilleurs éléments sont convoités par des plus grosses écuries. Cet été, les Bayo, Zedadka, Houtondji, N'Simba ou Abdul Samed sont partis sous de nouvelles couleurs. La formation auvergnate a décidé de miser sur l'expérimenté Gonalons, et sur des paris comme le polonais Wieteska ou le buteur Andric. Logiquement battu par le PSG (0-5) en ouverture du championnat, Clermont s'est repris en dominant Reims (2-4) puis en enchainant face à l'OGC Nice (1-0). Le week-end dernier, les Auvergnats se sont inclinés en Bretagne face à Lorient (2-1) mais ont fait preuve d'un bon état d'esprit malgré leur infériorité numérique suite à l'expulsion de Borges (absent par conséquent au Vélodrome). Cohérent depuis le début de saison, l'OM devrait faire le taf face à Clermont et ne pas commettre la même erreur que l'an passé (victoire clermontoise 2-0 au Vélodrome).