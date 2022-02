Pronostic OM Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM sur sa lancée face à Clermont

En clôture de la 25journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit le Clermont Foot dimanche soir au Vélodrome. Les deux formations ont des ambitions totalement différentes puisque les Phocéens jouent les premiers rôles et luttent pour décrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de Sampaoli ont pris la 2place du classement avec 4 points d'avance sur le troisième, l'OGC Nice qu'il a distancé au classement mais contre qui ils ont perdu en Coupe de France. Les Marseillais sont sur une excellente dynamique puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul match lors des 8 dernières journée de championnat, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Derrière ce match en retard joué en milieu de semaine, l'OM s'est bien repris en dominant Angers de très belle manière (5-2) avant de s'imposer sur la pelouse de Metz (1-2). Jeudi, le club phocéen jouait les 16de finale de la Conference League face à Qarabag. Porté par un Milik (doublé) une nouvelle fois exceptionnel et un Payet buteur pour sa rentrée en jeu, l'OM a fait un grand pas vers les 8de finale. Le buteur polonais est dans une forme excellente avec 11 buts inscrits lors des 10 derniers matchs disputés.

Le Clermont Foot joue un tout autre championnat, celui du maintien. Les Auvergnats réalisent quelques coups, notamment à domicile, qui leur permettent de ne pas plonger dans la zone rouge. En revanche, le réveil des mal classés mais aussi l'irrégularité des hommes de Gastien mettent les Auvergnats sous pression. Actuellement, le CFA possède 3 points de plus que l'AS Saint-Etienne, première formation relégable. Le week-end passé, les Clermontois se sont d'ailleurs inclinés dans le derby face aux Verts (1-2). Bien parti dans ce match, le club auvergnat avait ouvert le score avant de craquer dans les 20 dernières minutes comme ce fut le cas à plusieurs reprises cette saison. Avant son revers contre Sainté, Clermont avait réussi à décrocher deux victoires face à des formations de haut de tableau : Rennes (2-1) à domicile et surtout sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1). Marseille est donc prévenu et ne devrait pas sous-estimer la formation clermontoise. En pleine forme et porté par Milik, l'OM devrait décrocher une victoire importante.