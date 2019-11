Pronostic OM Brest : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une 4e victoire de suite pour l’OM face à Brest!

L'Olympique de Marseille vient de s'imposer lors de ses trois dernières rencontres et s'est installé en 2position de Ligue 1 derrière l'intouchable PSG. Les hommes d'André Villas-Boas ont su faire bonifier leurs deux succès à domicile face à Lille et Lyon, en s'imposant à Toulouse dimanche dernier. Au Vélodrome, les Phocéens ont perdu leur première rencontre face à Reims mais sont depuis invaincus, et ils restent même sur 3 victoires de rang. AVB a redonné le sourire à ses joueurs, ayant même su relancer des éléments comme Strootman ou Radonjic. Autre ressuscité, Dimitri Payet s'est montré décisif lors des dernières rencontres, que ce soit à la finition ou dans la construction du jeu. Devant, Dario Benedetto a retrouvé le chemin des filets au Stadium de Toulouse et sera donc sans doute en confiance ce vendredi. De son côté, le promu brestois occupe la 13place de L1 avec 4 points d'avance sur le premier relégable. Dans cette Ligue 1 très resserrée, une mauvaise série vous rapproche rapidement de la zone de relégation. Les hommes de Dall'Oglio avaient enchaîné trois succès consécutifs qui leur avaient permis d'occuper une très belle place dans le premier tiers du tableau. Mais les trois derniers matchs sans victoire (2 défaites face à Amiens et le PSG, 1 nul concédé le week-end dernier à domicile face à Amiens) ont rappelé que l'équilibre brestois était fragile. Depuis le début de saison, Brest est plus à l'aise à domicile qu'en déplacement. Les Bretons ne se sont imposés qu'à une seule reprise hors de leur base et ils ont perdu lors de 3 de leurs 5 derniers déplacements. Récupérant en plus ses suspendus (Caleta-Car et Amavi) pour cette affiche du vendredi soir, l'Olympique de Marseille semble en mesure d'enchaîner sa belle série de victoires.