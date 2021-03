Pronostic OM Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'effet Sampaoli se poursuit pour l'OM face à Brest

Humilié par Canet-en-Roussillon en Coupe de France (2-1), l'Olympique de Marseille vit une saison difficile. En effet, les Marseillais ont été catastrophiques en Ligue des Champions et viennent de connaitre des mois désastreux en Ligue 1. De plus, les supporters marseillais ont attaqué la Commanderie, tandis qu'André Villas Boas a déserté le navire. Pour en finir, McCourt a décidé de se séparer d'Eyraud pour nommer Pablo Longoria qui arrive avec Jorge Sampaoli comme coach principal. Pour sa première sur le banc, le sulfureux coach argentin a vu son équipe s'imposer en fin de rencontre face à Rennes (1-0) sur une réalisation de Cuisance, bien servi par Henrique. Désireux d'enchaîner en se servant de l'effet Sampaoli qui a mis sa patte tactique sur l'OM dès le premier match, Marseille veut profiter de la réception d'une équipe brestoise pas au mieux en déplacement pour enchainer une seconde victoire consécutive. En effet, le club breton s'est principalement distingué à domicile où il a récolté 25 de ses 34 points. Lors de la dernière journée, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont imposés contre Dijon (3-1), confirmant ainsi leurs bonnes dispositions à la maison. En revanche, le week-end dernier, les Brestois n'ont rien pu faire face au PSG en 16de finale de la Coupe de France (0-3). En déplacement, les Bretons restent sur 6 défaites et 3 nuls. Le match aller entre Brest et Marseille avait offert un très beau spectacle avec une victoire phocéenne (2-3) dans une rencontre riche en buts. Pour cette manche retour, un Marseille boosté par l'arrivée de Sampaoli devrait s'imposer face à des Brestois qui voyagent mal.