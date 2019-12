Pronostic OM Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une 6e rugissante pour l'OM face à Bordeaux !

L'OM réalise la meilleure série du moment en Ligue 1 en venant de remporter ses 5 dernières rencontres. Les Marseillais se sont tranquillement installés en 2position de la L1 avec 5 points d'avance sur son premier poursuivant, Bordeaux. Les hommes de Villas-Boas se sont imposés à domicile contre Brest (2-1) avec un but de Radonjic dans les dernières minutes. En milieu de semaine, les Phocéens ont dominé Angers (2-0) en se montrant pragmatiques. AVB a relancé une formation moribonde la saison passée, à l'image d'un Jordan Amavi, retrouvé, et d'un Dimitri Payet en pleine forme. Les Marseillais ont déjà battu à domicile, Saint-Etienne, Lille, et Lyon ce week-end. En face, les Girondins sont également sur une bonne dynamique de 5 rencontres sans défaite. Les Bordelais enchaînent victoires à domicile et nuls en déplacement. Cette semaine, les hommes de Paulo Sousa se sont facilement imposés face à Nîmes (6-0) avec un triplé de Maja. Le club connaît d'excellents résultats sportifs, mais subit des problèmes en interne avec un conflit qui oppose la direction et les supporters bordelais. Rien ne semble pouvoir résister à l'OM actuellement, poussé par son superbe public, Marseille semble en mesure de s'imposer face à des Bordelais qui n'ont pas gagné lors de leurs 3 derniers déplacements (défaite 3-0 à Lille, nuls à Nice et Reims).