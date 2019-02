Pronostic OM Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Bordeaux veut profiter de la mauvaise passe de l’OM

L’Olympique de Marseille a de nouveau déçu ses supporters en s’inclinant sur le terrain du promu rémois (2-1). La prestation des phocéens a été affligeante, les Marseillais ont seulement commencé à jouer à partir du moment où ils ont été menés 2-0. Attendu comme le messie olympien, Mario Balotelli a livré un match digne de ses 6 derniers mois niçois, où il n’avait inscrit aucun but. L’OM va évoluer à domicile mais dans un stade vide puisque le club a été sanctionné suite au jet de pétard face à Lille. Thauvin sera une nouvelle fois suspendu et Rudi Garcia se trouve en première ligne de la gronde des supporters.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bordelais connaissent des résultats irréguliers et viennent de se faire éliminer en demi-finale de la Coupe de la Ligue par Strasbourg mercredi dernier (3-2). Cependant, les Girondins possèdent des joueurs rapides capables de faire des différences en contres comme Kamano, Karamoh, Kalu ou Briand. Face à une fébrile défense marseillaise, les attaquants bordelais devraient se mettre en valeur. De plus, les Bordelais ont vu leur match du week-end être reportés, et ils seront sans doute beaucoup plus frais physiquement. Dans un contexte particulier, avec un match à huis clos et avec des Marseillais en plein doute, nous voyons des Bordelais capables d’accrocher un nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !