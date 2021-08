Pronostic OM Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un OM séduisant face à un Bordeaux inquiétant

Profitez de 150€ offerts chez Betway

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OM Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ayant permis à l’OM de se relancer en fin de saison passée et d’accrocher une place en Europa League, Sampaoli semble coller avec l'esprit marseillais. Le fougueux technicien argentin bénéficie en plus du bon travail effectué par Longoria au mercato avec les arrivées de Saliba, Guendouzi, des Brésiliens Gerson et Peres, du prometteur américain de la Fuente, de l'international turc Under et du portier romain Pau Lopez. Après une excellente campagne de matchs amicaux, les Marseillais se sont imposés dimanche dernier à Montpellier dans l'affiche de la 1journée de Ligue 1. On l'avait déjà vu en fin de saison dernière, l'OM de Sampaoli a du mental et a d'ailleurs remonté un handicap de 2 buts la semaine passée à La Mosson (2-3).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, c'est en revanche la soupe à la grimace pour Bordeaux. Ayant flirté avec la zone rouge la saison passée puis sauvé de la relégation administrative par l’ancien président lillois Gérard Lopez, le club repart cette saison avec Petkovic, sélectionneur de la Suisse depuis de nombreuses années et notamment lors du 1/8de finale de l'Euro remporté face à la France cet été. Déjà moyens pendant leur préparation, les Bordelais ont cédé à domicile face à Clermont pour leur premier match officiel de la saison (0-2). Les Girondins n'ont pas pu se renforcer vraiment cet été à cause de leurs problèmes financiers et ils devraient logiquement s'incliner dans un Vélodrome qui va retrouver son public.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic OM Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !